Afganistan: Ne rade mobiteli ni internet, talibani su ih ugasili?
Internet i mobilne telefonske usluge ne rade u Afganistanu, izvijestili su stanovnici i nadzorne službe u utorak, a talibanska administracija nije ponudila objašnjenje.
U prošlosti su talibani izrazili zabrinutost zbog online pornografije, a vlasti su posljednjih tjedana prekinule optičke veze s nekim pokrajinama, navodeći kao razlog "zabrinutost za moral".
NetBlocks, međunarodna organizacija za praćenje pristupa internetu, izjavila je da je internet isključen u fazama.
"Afganistan je usred potpunog prekida interneta dok talibanske vlasti poduzimaju mjere usmjerene na čuvanje moralnosti", objavio je NetBlocks na svojoj web stranici.
