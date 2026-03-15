Afganistanac radio za američku vojsku, završio u ICE pritvoru: Umro nakon jednog dana...

Afganistanski migrant koji je ranije surađivao s američkom vojskom u Afganistanu i kasnije zatražio azil u SAD-u umro je ovaj vikend u pritvoru američke Službe za imigraciju i carinu (ICE), manje od 24 sata nakon što je pritvoren u Teksasu, rekla je u nedjelju američka skupina koja se zalaže za prava veterana. Mohommada Nazeera Paktyawala, koji je živio u Dallasu sa suprugom i šestero djece, dok je njegov zahtjev za azilom bio na čekanju, uhitili su savezni agenti ispred stana u petak ujutro dok je vodio svoju djecu u školu, rekao je predsjednik skupine AfghanEvac Shawn VanDriver.

Paktyawal je umro od nepoznatog uzroka u subotu, rekao je VanDiver.

Paktyawal (41) je najmanje 12. osoba koja je umrla u zatočeništvu ICE-a ove godine tijekom provođenja antiimigracijskih mjera američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Prošle godine, 31 osoba umrla je nakon što ih je ICE pritvorio, što je najviši broj u dva desetljeća. ICE je odigrao središnju ulogu u Trumpovoj politici masovnih deportacija.

Američko ministarstvo domovinske sigurnosti, koje uključuje ICE, reklo je da treba više vremena da bi odgovorilo na Reutersov zahtjev za komentarom o ovom slučaju.

Prema VanDiveru, Paktyawalovoj obitelji rečeno je da je odvezen u bolnicu u Dallasu u noći nakon što je uhićen i da je bio živ naredno jutro, no da je kratko kasnije umro.

AfghanEvac pozvao je na trenutačnu istragu.

"Uvelike je neobično da zdrav 41-godišnjak umre u manje od jednog dana nakon što je priveden u vladin pritvor", rekao je VanDiver..

Paktyawal, bivši afganistanski vojnik specijalnih snaga surađivao je sa Specijalnim američkim oružanim snagama od 2005., a s obitelji je iz Afganistana evakuiran 2021. godine kad su se Sjedinjene Države povukle nakon rata koji je trajao dva desetljeća, rekao je VanDiver.

Broj ljudi u pritvoru ICE-a dosegnuo je rekordne razine tijekom Trumpove kampanje protiv imigracije. ICE je početkom veljače u pritvoru držao oko 68.000 ljudi.

Više od 70.000 Afganistanaca ušlo je u Sjedinjene Države pod inicijativom ‌Operation Allies Welcome bivšeg američkog predsjednika Joea Bidena nakon što su talibani preuzeli Kabul 2021. godine, prema ministarstvu domovinske sigurnosti.

Američke agencije pod Trumpom pokrenule su postupke za ukidanje privremenog zaštićenog statusa iz humanitarnih razloga za oko 14.600 Afganistanaca, zbog čega su oni postali podložni deportaciji.