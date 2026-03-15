Obavijesti

News

Komentari 8
VEĆINOM CIVILI I DJECA

U američko-izraelskom ratu s Iranom više od 3000 mrtvih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece

Više od 3000 ljudi ubijeno je u izraelsko-američkim napadima na Iran, a potvrđeno je da je ubijeno više civila nego vojnog osoblja, prema najnovijim podacima američke mreže za ljudska prava HRANA. Među poginulima je najmanje 1319 civila, uključujući 206 djece, izvijestila je aktivistička grupa HRANA, koja je podatke dobila od aktivističke mreže u Iranu, a poziva se i na izvješća zdravstvenog sektora, hitnih službi i zaposlenika civilnog društva.

Prema HRANA-i ubijeno je 1122 vojnika. Dodatnih 599 smrtnih slučajeva nije se moglo precizno pripisati ni vojsci ni civilnom stanovništvu, kaže se u izvještaju. 

U posljednja 24 sata evidentiran je 21 smrtni slučaj. Svi poginuli su civili, a među njima je i jedno dijete, objavila je aktivistička grupa.

PRIORITIZIRANJE SUKOBA Trump najavio povratak ruskih sankcija čim završi rat u Iranu
Trump najavio povratak ruskih sankcija čim završi rat u Iranu

Po zadnjim službenim podacima iranskog ministarstva zdravstva u američkim i izraelskim napadima poginulo je ubijeno je 1200 ljudi, a ozlijeđeno ih je oko 10. 000.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?
JAČI OD SMRTI

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?

NOVI EXPRESS Esmail Qaani je zapovjednik elitnih Quds snaga (dio Revolucionarne garde). Više puta je izbjegao sigurnu smrt u napadima na iranski vojni i vjerski vrh
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Kuvajtski medij: Ranjeni iranski vođa tajno prebačen u Moskvu. Uništena talijanska letjelica...
IZ MINUTE U MINUTU

Kuvajtski medij: Ranjeni iranski vođa tajno prebačen u Moskvu. Uništena talijanska letjelica...

Izraelska vojska u subotu je objavila je da je dan ranije u Teheranu ubila dva visoka obavještajna dužnosnika povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), ideološkom vojskom Islamske Republike

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026