Ovaj čovjek je upucao članove Nacionalne garde. Trump: 'Iz te zemlje ćemo svakog preispitati!'

Sjedinjene Američke Države potresla je stravična pucnjava u samom srcu Washingtona, svega nekoliko ulica od Bijele kuće, koja je rezultirala smrću dvojice pripadnika Nacionalne garde. Napad se dogodio u srijedu poslijepodne, uoči Dana zahvalnosti, kada je naoružani napadač pucao na vojnike koji su bili u redovitoj ophodnji. Iako su prve informacije govorile o kritičnom stanju, guverner Zapadne Virginije potvrdio je najcrnji scenarij – oba gardista podlegla su ozljedama, prenosi BBC.

Incident je odmah izazvao žestoku reakciju predsjednika Donalda Trumpa, koji je napadača nazvao "životinjom" i iskoristio tragediju za najavu drastičnih promjena u imigracijskoj politici, fokusirajući se na državljane Afganistana.

- Ta životinja koja je pucala na naša dva gardista, a obojica su kritično ranjena, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu. Preispitat ćemo svakog stranca iz te zemlje! - poručio je Trump.

Foto: Nathan Howard

Policija i FBI identificirali su napadača kao 29-godišnjeg Rahmanullaha Lakanwala, afganistanskog državljanina. Lakanwal je u SAD stigao u rujnu 2021. godine, nedugo nakon kaotičnog povlačenja američkih snaga iz Afganistana i dolaska talibana na vlast. Ušao je u zemlju u sklopu programa "Operation Allies Welcome", namijenjenog onima koji su pomagali Amerikancima tijekom rata.

Lakanwal zatražio azil 2024. godine, a on mu je odobren u travnju 2025., dakle za vrijeme mandata trenutačne Trumpove administracije. Njegova obitelj je u šoku. Jedan rođak izjavio je za NBC News da je Lakanwal deset godina služio u afganistanskoj vojsci i borio se rame uz rame s američkim specijalnim snagama.

- Mi smo bili ti koje su talibani ciljali. Ne mogu vjerovati da bi on učinio ovako nešto. Trebam pomoć da shvatim zašto se ovo dogodilo - rekao je rođak kroz suze.

Pucnjava je izbila oko 14:15 sati po lokalnom vremenu u blizini trga Farragut, prometnog područja punog turista i uredskih radnika. Prema policijskim izvješćima, napadač je izveo ono što vlasti opisuju kao "ciljanu zasjedu". Izašao je iza ugla na križanju 17. ulice i ulice I te bez upozorenja počeo pucati na trojicu pripadnika Nacionalne garde iz Zapadne Virginije.

Foto: Nathan Howard

Svjedoci su opisali scene kaosa. Ljudi su bježali u panici i skrivali se po okolnim trgovinama.

- Čuo sam pucnjeve i vidio ljude kako trče. Sakrio sam se iza stolaca na trgu. Ubrzo sam vidio osobu s rukama na leđima kako leži na trbuhu, pretpostavljam da je to bio napadač - ispričao je jedan od svjedoka za lokalnu televiziju.

Drugi gardisti koji su se nalazili u blizini brzo su reagirali. Uzvratili su vatru, ranili napadača i zadržali ga do dolaska policije. Napadač je također prevezen u bolnicu u kritičnom stanju.

