Afrička svinjska kuga potvrđena u BiH, blizu granice s Hrvatskom

Bosna i Hercegovina prijavila je u ADIS sustav za prijavu bolesti Europske unije pojavu afričke svinjske kuge u divljih svinja u blizini granice s Republikom Hrvatskom, i to u Općinama Prnjavor i Srbac, a najbliža lokacija je na oko šest kilometara zračne linije od hrvatske granice, objavili su u četvrtak iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

"Pojava afričke svinjske kuge u divljih svinja tako blizu hrvatske granice predstavlja vrlo visoki rizik za držane svinje na objektima i populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj u području u kojem do sada nismo imali potvrđenu bolest", upozorili su iz Ministarstva u svom priopćenju.

Iako nije moguće spriječiti širenje virusa u populaciji divljih svinja zbog njihove prirodne migracije, moguće je učinkovito smanjiti rizik na objektima na kojima se drže svinje i to primjenom strogih higijenskih i biosigurnosnih mjera, naveli su.

Ujedno, Naredbom o izmjeni Naredbe o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači određeno je izlučenje svakog grla svinje divlje u lovištima ustanovljenim na području Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije bez obzira na zonu ograničenja, što će također doprinijeti usporavanju širenja virusa na populaciju divljih svinja u Republici Hrvatskoj u tom području. Pozivaju se svi subjekti koji drže svinje i lovci na dodatni oprez te na važnost poštivanja svih propisanih mjera, zaključuju iz Ministarstva poljoprivrede RH.