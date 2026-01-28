Agenti ICE-a priveli dječaka (5), sudac privremeno zaustavio deportaciju: 'Još su u pritvoru'

Savezni sudac u Teksasu privremeno je blokirao deportaciju petogodišnjeg dječaka Liama Coneja Ramosa i njegovog oca, tjedan dana nakon što je njihovo dramatično uhićenje u predgrađu Minneapolisa izazvalo bijes javnosti i pokrenulo nacionalnu raspravu o imigracijskim politikama Trumpove administracije. Fotografija dječaka u plavoj kapi s ušima zeca, kojeg agenti drže ispred obiteljske kuće, postala je viralni simbol otpora.

Sudac Fred Biery izdao je nalog kojim se Adrianu Coneju Ariasu i njegovom sinu Liamu zabranjuje deportacija ili premještaj izvan sudske oblasti u Teksasu dok traje njihov pravni postupak. Otac i sin, koji su nakon uhićenja u Minnesoti hitno prebačeni u pritvorski centar za obitelji u Dilleyju, prema ovoj odluci ostaju pod zaštitom suda "do daljnjeg naloga". Njihov odvjetnik Marc Prokosch ističe da obitelj ima aktivan zahtjev za azil te da su u SAD ušli legalno, preko službenog graničnog prijelaza, piše ABC News.

Potpuno suprotne verzije dramatičnog uhićenja

Događaji od dvadesetog siječnja, kada su agenti Imigracijske i carinske službe (ICE) priveli oca i sina po povratku iz vrtića, i dalje su predmet spora. Dužnosnici školskog okruga Columbia Heights i očevici tvrde da su agenti odbili predati dječaka drugoj odrasloj osobi koja je bila prisutna i ponudila se da preuzme brigu o njemu.

Ravnateljica školskog okruga Zena Stenvik optužila je agente da su dijete iskoristili kao mamac.

​- Odveli su Liama do ulaznih vrata i naredili mu da pokuca kako bi provjerili je li još netko kod kuće, u suštini koristeći petogodišnjaka kao mamac - izjavila je.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) nudi potpuno drugačiju priču. U njihovom priopćenju stoji da je otac, "ilegalni stranac iz Ekvadora", pokušao pobjeći i pritom "napustio svoje dijete". Tvrde da su agenti zadržali dječaka radi njegove sigurnosti te da je majka, koja je bila u kući, odbila preuzeti skrbništvo unatoč uvjeravanjima da ona neće biti uhićena.

Podrška dječaku

Slučaj je dobio i neočekivanu simboličku dimenziju. Fotografija uplašenog dječaka sa Spider-Man ruksakom i kapom zeca obišla je svijet. Ravnateljica Stenvik otkrila je dirljiv detalj koji je dodatno povezao zajednicu.

​- Njegovo prezime, Conejo, na španjolskom znači zec. Dobivam bezbroj poruka u kojima piše samo 'Yo soy conejo' - 'Ja sam zec'. Naša zajednica sada izrađuje origami zečeve kao znak podrške - rekla je.

Liamov slučaj nije usamljen. Iz istog školskog okruga ovog je mjeseca privedeno još troje maloljetnika, što je pojačalo strah među imigrantskim zajednicama. Iako je sudac Biery privremeno zaustavio deportaciju, pravna bitka za budućnost malenog Liama i njegovog oca tek je započela, a njihov slučaj ostaje u središtu žestoke debate o budućnosti američke imigracijske politike.