Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Ne znam zašto mi se Milanović nije javio, odgovorio je premijer Andrej Plenković na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio". Predsjednik Vlade i članovi Vlade održali su u srijedu sastanak sa županima uključenim u Razvojni sporazum za Sjever Hrvatske u Termama Tuhelj.

Plenković je rekao i kako ne zna koji je točno Milanovićev stav, ali da će se čuti i s njim i razgovarati o tome.

- Ima on puno posla, zauzet je. Moji suradnici su ga dva puta pokušali kontaktirati - rekao je.

- Najavio sam konzultacije još u Davosu. Ovo zahtjeva dodatnu konzultaciju Vlade i predsjednika. Napravili smo temeljitu analizu, zauzeli vrlo jasan stav, želio sam se i s njim o tome konzultirati, ali nisam vidio što je on rekao danas. Imamo sada dvije opcije: dignuti ton u našim odnosima koji je sjajan ili ostaviti prostora za dijalog. Rekao sam da ćemo ga konzultirati, sad kad sam pokušao, nije ni to dobro - rekao je.

Milanović je ranije govorio o tome hoće li se Hrvatska priključiti u Odbor za mir.

- Tko god kuka da je to izvan sustava i UN-a i zakon, nije. Radi se o ozbiljnom presedanu jer se mimo UN-a mandat za rješavanje humanitarne krize prenese na sustav i tijelo koji je van UN-a. Je li Hrvatskoj tamo mjesto i kako je Hrvatska uopće dobila poziv? U kojem ga je trenutku dobila? Je li to tražila? Ima još pitanja, ali to nije za kamere - rekao je Milanović.

- Što će Hrvatska? Pa zar nije Plenković odlučio to? Vidim da se dopisuje, od koga smo dobili poziv? Kada? Cijeli je niz pitanja. Što bih trebao? Preuzeti odgovornost u trenutku kada Plenković ne zna što bi s tim vrućim i gnjecavim krumpirom. Što se uopće gura u to? - rekao je.

Istaknuo je da nije imao konzultacije s premijerom oko Odbora za mir.

- Osim ako ne računamo Plenkovićev noćašnji pokušaj da me dobije na telefon preko posrednika, nakon sto godina. Nisam se mogao javiti kao ni sada što se nisam mogao javiti jer me jutros zvao na običnu liniju. To je tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost. Čut ćemo se vjerojatno prema nekim dogovorima prije tri sata, ali ne znam što bih mu mogao reći preko telefona - rekao je.

Milanović je dodao da Plenković može sam donijeti tu odluku, ali da ga nema tko kontrolirati.

- Sad mu trebam ja? Kako to ne može bez mene? Zoveš kada ti treba nešto kao pokriće jer mu je teško reći ne. Slutim da želi reći ne. Nisam razgovarao s premijerom. Samo kad njemu treba se javi, to tako funkcionira - rekao je.