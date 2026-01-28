Obavijesti

STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Piše 24sata, Martina Pauček Šljivak,
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
Foto: Facebook

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi kako je na gradilištu 'novog' Rebra došlo do urušavanja građevinske konstrukcije. Iz KBC-a Zagreb potvrdili su nam da je došlo do urušavanja skele, navode kako nije bilo ozlijeđenih osoba...

Foto: Facebook

- Izvještavamo vas kako se na gradilištu faze III razvoja KBC-a Zagreb dogodio incident urušavanja skele, no nije bilo ozlijeđenih osoba niti ugrožavanja pacijenata, zaposlenika ili posjetitelja bolnice. Radovi na obnovi i proširenju bolnice izvode se putem ovlaštenog izvođača radova, koji je u cijelosti odgovoran za organizaciju gradilišta, sigurnost na radu te sanaciju nastale situacije. Izvođač je odmah po događaju pristupio osiguranju područja i poduzeo sve potrebne mjere kako bi se spriječile bilo kakve daljnje opasnosti. KBC Zagreb je u stalnoj komunikaciji s izvođačem te nadležnim službama, a sigurnost pacijenata i zaposlenika ostaje naš apsolutni prioritet. Rad bolnice odvija se redovito i bez prekida - kažu nam iz KBC-a...

.

- Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju te ćemo o svim relevantnim informacijama pravodobno obavijestiti javnost - poručuju iz KBC-a...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

Do urušavanja je navodno došlo prošlog petka...

