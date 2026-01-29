Obavijesti

News

Komentari 1

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Prognoza: Stiže novi snijeg!
Snijeg je prekrio Sisak | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.

Admiral

Danas će cijelu Hrvatsku zahvatiti promjenljivo vrijeme, uz česte oblake i mjestimičnu kišu, osobito na Jadranu i u krajevima uz obalu. Povremene oborine moguće su još ujutro i u unutrašnjosti zemlje, dok će u najvišim predjelima gorja pasti i malo snijega.

Vjetar će u kontinentalnim krajevima biti uglavnom slab, no poslijepodne će pojačati na umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku zemlje zapuhati sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će prijepodne puhati slab do umjeren južni vjetar i jugo, ali tijekom dana očekuje se okretanje na buru i sjeverozapadnjak, što će dodatno pojačati osjećaj svježine.

Temperature će biti raznolike – u unutrašnjosti se očekuje od 4 do 9 °C, dok će duž obale i na istoku Hrvatske biti osjetno toplije, s najvišim vrijednostima između 10 i 15 °C.

U Zagrebu će biti promjenljivo oblačno, s najvišom dnevnom temperaturom oko 8 °C, a vjetar će također mijenjati smjer tijekom dana.

Hrvatska sutra

Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, u noći i ujutro ponegdje s maglom. Ponajprije u Dalmaciji te na istoku moguće je malo kiše, a na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. U noći i ujutro u Lici je ponegdje moguća slaba susnježica ili snijeg. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita u noći i ujutro lokalno jaka, danju i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na moru od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 4 i 8, na Jadranu od 10 do 14 °C, piše DHMZ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK
IZ MINUTE U MINUTU

Sedam uhićenih zbog trgovine drogom, među njima i policajac. Osumnjičene dovode u USKOK

Naime, u zamjenu za novac, međunarodni trgovci drogom angažirali su ih da drogu prebacuju između država EU-a
Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'
PROPUŠTENI POZIV

Plenković: 'Ne znam zašto mi se Milanović noćas nije javio...'

Odgovorio je na navode predsjednika Zorana Milanovića koji je ranije rekao da ga je premijer zvao "usred noći, ali da mu se nije javio"
VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...
STRAŠNA SNIMKA

VIDEO Urušila se ogromna skela na Rebru! Radnici bili u blizini, spasili se u zadnji trenutak...

Na snimci se vidi kako su radnici bili u blizini skele, srećom, sve je prošlo bez tragedije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026