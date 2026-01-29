Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas će cijelu Hrvatsku zahvatiti promjenljivo vrijeme, uz česte oblake i mjestimičnu kišu, osobito na Jadranu i u krajevima uz obalu. Povremene oborine moguće su još ujutro i u unutrašnjosti zemlje, dok će u najvišim predjelima gorja pasti i malo snijega.

Vjetar će u kontinentalnim krajevima biti uglavnom slab, no poslijepodne će pojačati na umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku zemlje zapuhati sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će prijepodne puhati slab do umjeren južni vjetar i jugo, ali tijekom dana očekuje se okretanje na buru i sjeverozapadnjak, što će dodatno pojačati osjećaj svježine.

Temperature će biti raznolike – u unutrašnjosti se očekuje od 4 do 9 °C, dok će duž obale i na istoku Hrvatske biti osjetno toplije, s najvišim vrijednostima između 10 i 15 °C.

U Zagrebu će biti promjenljivo oblačno, s najvišom dnevnom temperaturom oko 8 °C, a vjetar će također mijenjati smjer tijekom dana.

Hrvatska sutra

Promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, u noći i ujutro ponegdje s maglom. Ponajprije u Dalmaciji te na istoku moguće je malo kiše, a na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. U noći i ujutro u Lici je ponegdje moguća slaba susnježica ili snijeg. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita u noći i ujutro lokalno jaka, danju i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na moru od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 4 i 8, na Jadranu od 10 do 14 °C, piše DHMZ.