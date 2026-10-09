Agenti ICE-a u New Yorku pucali na muškarca s djetetom u autu: Mamdani odmah zvao Trumpa

Američki imigracijski agenti u četvrtak su pucali u muškarca i ranili ga dok se nalazio u automobilu s djetetom, u četvrti Marble Hill u New Yorku, prema navodima gradonačelnika, gradske policije i očevidaca.

Otkako se republikanski predsjednik Donald Trump vratio na dužnost, savezni imigracijski agenti upucali su najmanje 21 osobu, a ubili su dosad sedmero ljudi. Ti su incidenti potaknuli prosvjede diljem SAD-a. Kritičari tvrde da je Trumpovo nastojanje da pojača deportacije dovelo do sve većeg broja nasilnih sukoba te optužuju administraciju da štiti agente uključene u te incidente od posljedica njihovih postupaka.”

Trump je izjavio da mnogi migranti moraju biti deportirani, okrivljujući ih, često uopćenim tvrdnjama, za financijske prijevare i nasilne zločine.

„Prve informacije upućuju na to da su agenti okružili muškarca i petogodišnje dijete u njegovu automobilu prije nego što su ispalili više hitaca”, izjavio je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani.

„Telefonski sam razgovarao s predsjednikom Trumpom i ministrom domovinske sigurnosti Mullinom, pregovarajući o puštanju muškarca u kojeg su pucali agenti ICE-a. Ti pregovori nisu bili uspješni”, rekao je Mamdani na konferenciji za medije kasno navečer. Kazao je da je od Trumpove administracije zatražio da ICE obustavi svoje operacije provedbe imigracijskih propisa u New Yorku.

Foto: Stephanie

„Ovakvi postupci čine grad manje sigurnim”, rekao je Mamdani. „Ovaj grad želi da ICE ode. Želimo da ICE napusti naš grad, naše škole, naše bolnice i naše ulice te da se drži podalje od naše djece.”

Gradonačelnik je izjavio da dijete koje se nalazilo u automobilu nije fizički ozlijeđeno. Povjerenica njujorške policije Jessica Tisch rekla je da je policija New Yorka (NYPD), nakon provjere djetetova stanja, pronašla dijete i predala ga članu obitelji.

Ministarstvo domovinske sigurnosti, nadležno za ICE, priopćilo je da su agenti ICE-a provodili „ciljanu akciju provedbe zakona” u četvrti Bronx u New Yorku, s ciljem uhićenja muškarca iz Dominikanske Republike koji je ranije bio kazneno osuđivan.

Prema povjerenici NYPD-a Tisch, riječ je o 28-godišnjem muškarcu koji je u New Yorku bio uhićen dvaput, 2023. i 2025. godine.

„Tijekom incidenta jedan je službenik ICE-a upotrijebio vatreno oružje, a strani državljanin koji nezakonito boravi u zemlji i ranije je kazneno osuđivan pritom je ranjen”, navelo je Ministarstvo domovinske sigurnosti, dodajući da su agenti ICE-a odmah pružili pomoć. „Osoba je živa i nalazi se u lokalnoj bolnici.”

Foto: Pedro Almarez

Pucnjava se dogodila oko 16 sati po istočnoameričkom vremenu (20 sati GMT), priopćilo je ministarstvo domovinske sigurnosti.

Pedro Almarez, koji je radio u restoranu u blizini mjesta pucnjave, rekao je da je čuo pucnjeve i izašao van, gdje je vidio nekoliko službenika odjevenih u odjeću s oznakama ICE-a.

„Bilo je mnogo agenata ICE-a, tri ili četiri automobila”, rekao je Almarez telefonom za Reuters. Dodao je da su službenici njujorške policije (NYPD) stigli otprilike 10 minuta poslije. Prema njegovim riječima, muškarca su iz automobila izvukli tek nakon dolaska vozila hitne pomoći.

Na mjestu pucnjave, gdje je policija žutom trakom za osiguranje mjesta zločina ogradila jedan gradski blok, žena koja je stajala na balkonu s pogledom na to područje dovikivala je policajcima da „odvode našu djecu”, prema riječima Reutersova očevica.