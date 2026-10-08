Pa zar i ti? Uskok sumnja da je brončani 'vatreni' Barišić prao novac s Čepincima. Evo za koga

Današnja akcija Uskoka usmjerena prema pripadnicima tzv. Čepinske skupine ima dva kraka. Prvi je zamjena zemljišta s općinom Čepin, a detalje možete pročitati OVDJE. Tu su na meti Uskoka načelnik općine Dražen Tonkovac i tri partnera pripadnika Čepinske skupine koji su sa svojom tvrtkom Albatros grupom zamijenili zemlju s općinom: Stipe Barišić, zvani Moljac, Dragan Baković zvani Bambur i Damir Ivić.

Međutim, drugi krak ide na pranje novca i tu je osumnjičen i bivši bek hrvatske nogometne reprezentacije, a danas igrač Osijeka Borna Barišić. Borna je inače sin Stipe Barišića i bio je u reprezentaciji kada je prije četiri godine osvojila broncu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Neslužbeno nam je potvrđena nam je informacija koju je prvi objavio Jutarnji list i u kojoj se Barišić mlađi tereti za pranje novca. U tom kraku je prvoosumnjičeni Pero Dugandžić, također iz Čepina. On je umirovljeni policajac i sada je vlasnik zaštitarske tvrtke Noky Security. Ta tvrtka je poznata jer je partner s Dugandžićem bio i osuđeni umirovljeni general Mirko Norac. Prije šest godina je tvrtka u vlasništvu isključivo Dugandžića.

Zanimljivo je da osječka podružnica Noky Security ima sjedište kao i Albatros grupa Barišića i Ivića u kojoj je Bambur prokurist.

Dugandžića i se tereti da je prao novac, a u tom su, osim Borne Barišića, sudjelovale još dvije osobe. Dugandžić je, sumnjaju istražitelji, davao Barišiću gotovinu, a onda je nogometaš to vraćao kao pozajmice njegovoj drugoj tvrtki, SG Transport. Tako su, prema istražiteljima, u tvrtku ušle dvije uplate kao navodne pozajmice, u u ukupnoj visini 30.000 eura. Zato je izvršen pretres i Barišićeva doma.