Agentice ICE-a glumile da im se pokvario auto. Čovjek izašao pomoći im. Uhitile ga

Obitelj Flores iz Minnesote tvrdi da su agenti Imigracijske i carinske službe (ICE) na prevaru izmamili oca iz kuće kako bi ga uhitili, koristeći varku da imaju problema s automobilom. Agenti su prošlog četvrtka uhitili Jesusa Floresa, mehaničara iz predgrađa Minneapolisa, nakon što je izašao pomoći dvjema ženama za koje njegova obitelj vjeruje da su bile prerušene agentice ICE-a, prenosi The Independent.

Cijeli događaj zabilježila je nadzorna kamera susjedove kuće, a snimka je objavljena na Facebooku. Na šestominutnoj snimci vide se dvije žene kako se zaustavljaju ispred Floresove kuće i otvaraju poklopac motora, glumeći kvar na vozilu. Jedna od njih odlazi do ulaznih vrata i vraća se s Floresom, koji počinje pregledavati automobil.

Dok Flores pregledava vozilo, pojavljuju se tri terenca i blokiraju ulicu s obje strane. Flores tada pokušava pobjeći natrag u kuću, no agenti ga okružuju i svladavaju. Smještaju ga u jedan od terenaca i odlaze. Automobil koji je navodno bio u kvaru nakon toga je upalio i odvezao se bez ikakvih problema.

Dvije žene su nam 12. veljače oko 13 sati pokucale na vrata. Kasnije se potvrdilo da su to bile agentice ICE-a prerušene u obične građanke. Zatražile su od mog oca da im pomogne s problemima s automobilom, a zatim je priveden", napisao je Floresov sin Miguel Flores na stranici GoFundMe.

"Ova neočekivana situacija izazvala je šok u našoj obitelji, uplašila nas i slomila nam srca. Tražimo odgovore", dodao je sin.

Floresova supruga Dionicia Flores izjavila je za lokalne medije da je njezin suprug oslonac za njihovo šestero djece, od kojih dvoje zahtijeva posebnu skrb. Obitelj je potvrdila da Flores nema dokumente te da je bio deportiran prije više od 15 godina.

"Moj tata je vrijedan čovjek", rekao je njegov sin. "Došao je ovamo kako bi nam pružio bolji život. U tome je i uspio." Obitelj je dodala da su djeca američki državljani.

Ministarstvo domovinske sigurnosti (DHS) tvrdi da je Flores, čije je puno ime Jesus Emmanuel Flores-Aguilar, bivši član bande koji je već dvaput bio deportiran iz Sjedinjenih Država.

"ICE je 12. veljače uhitio Jesusa Emmanuela Floresa-Aguilara, ilegalnog imigranta s kriminalnom prošlošću iz Meksika i bivšeg člana bande Vatos Locos 13, koji je već dvaput deportiran iz ove zemlje, što je teško kazneno djelo", stoji u izjavi pomoćnice tajnika DHS-a Tricie McLaughlin za The Independent.

"Njegova kriminalna prošlost uključuje uhićenje zbog teškog napada. Nakon uhićenja, deportiran je 2010. godine", nastavila je McLaughlin. "Flores-Aguilar je odlučio prekršiti zakon i počiniti teško kazneno djelo ponovnim ilegalnim ulaskom u SAD 2011. godine te je ponovno deportiran. Zatim je odlučio počiniti još jedno teško kazneno djelo i ilegalno ući treći put, na nepoznati datum. Ovaj kriminalac i član bande ostat će u pritvoru ICE-a do deportacije."

"Flores-Aguilarov nadimak u bandi bio je 'Lucky' ('Srećko'). Tome je danas kraj", dodala je McLaughlin. "Pod predsjednikom Trumpom i tajnicom Noem, ilegalni imigranti s kriminalnom prošlošću nisu dobrodošli u SAD."

Ovaj incident događa se u vrijeme kada je Tom Homan, Trumpov povjerenik za granicu, najavio povlačenje stotina službenika iz Minnesote i završetak pojačanih akcija nakon smrti dvoje američkih državljana. Iako je prošlog tjedna najavio kraj pojačanih operacija u Minneapolisu, Homan je u nedjelju izjavio da će u gradu ostati snage koje će provoditi buduće operacije. Rekao je da će preostali agenti uključivati "sigurnosne snage" čija će svrha biti sprječavanje prosvjednika i drugih u ometanju operacija ICE-a i granične patrole.