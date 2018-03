'Nakon nagodbe, u Agrokoru će glavnu riječ voditi vjerovnici...'

Ekonomski stručnjak Andrej Grubišić govorio je u studiju 24sata o aktualnoj situaciji u Agrokoru. Istaknuo je kako se novom upravom suštinske promjene u kompaniji nisu dogodile jer osnovni cilj je bio postizanje nagodbe, kao i kod stare uprave.

- Drukčije je jedino što se dobavljačima ponudilo više nego u prvom nacrtu nagodbe. To je inicijalno u skladu sa željama dobavljača, objasnio je.

Dobavljači su dobili veliki postotak naplate, što je s financijskim vjerovnicima?

- Mislim da veliki i dalje šute ili vrlo diplomatski ističu da podržavaju cijeli proces. Dobavljači čine možda 10 ili 12 posto od ukupnog duga Agrokora. Politici je bitno da izgleda kao da su interesi dobavljača namireni jer to izgleda dobro u javnosti. Mislim da bi bilo dobro istaknuti da je za jedan dio ovih dobavljača Konzum puno bitniji nego što su oni bitni Konzumu.

Hoće li se vjerovnici namirivati iz idealnih dijelova kompanije ili preko onih u koji su plasirali svoje proizvode?

- Inicijalno, svi su se trebali namirivati iz novog Agrokora, ali ne znam što stoji u novom nacrtu nagodbe. Prema prvom nacrtu, prvo se trebao naplatiti roll-up kredit. Pravi problem, po meni, dolazi tek nakon nagodbe. Vjerovnici koji prisilno postaju suvlasnici Agrokora imaju jako heterogene interese. Kako će svi ganjati svoje ekonomske interese?

Ostaje li koncepcija zrcalnog Agrokora; u stari idu obveze, a u novi sve što je zdravo?

- Nisam čuo da ne ostaje, a niti da ostaje.

Kad novi Agrokor krene, tko će biti dominantan igrač u postavljanju nove uprave?

- Možemo ići redom, Sberbanka ima 20 posto potraživanja...Oni su ozbiljan i respektabilan europski igrač. Milijarda eura je nešto što ih žulja, ali neće zbog toga propasti. Što god koji zakon kaže, ti ljudi su dali više od milijardu eura u taj sustav. Oni su već pokazali prve ozbilje korake da žele restrukturiranje. Agrokor još neće potonuti, ali realno pravo restrukturiranje nije napravljeno jer u sustav nije ubačeno dovoljno novaca. Najveći problem je maloprodaja. Tu govorimo o Konzumu je brojevi su sve lošiji i lošiji. Konzumova konkurencija raste; Lidl, Kaufland, Spar...Studenac i Tommy imaju jake pozicije u Dalmaciji. Za cijeli Agrokor bitno je kako radi Konzum. Ja mislim da Konzum pada, ali radi toga možda padaju i Jamnica, Ledo, PIK Vrbovec...Pogledajte danas parkinge Lidla, postali su drugi lanac u Hrvatskoj, a prije 10 godina govorilo se da Hrvati vole samo brendirane proizvode...

Hoćemo li nakon restrukturiranja Agrokora imati vitalnije gospodarstvo?

- Hrvatska je poslovno i ekonomski najveći bolesnik u EU i ima trajne bolesti od kojih boluje. Lex Agrokor je prisilio zabranu isplate kamata, glavnica i dugova svim onima koji su radili s tim sustavom. Malo tko ima iskustva s nečim kao što je Lex. Mislim da je on dobar odmak od stvarnih ekonomskih problema koje imamo. Velika je uloga države u gospodarstvu, i to negativna. Država na različitim nivoima potroši 180 milijardi kuna. Ako je 10 posto toga bačen novac, to je čak 18 milijardi kuna. Država treba osigurati niske poreze i adekvatnu sudsku zaštitu, a ne govoriti što i kako treba raditi. Ne možete prevariti statistiku, čak su nas i Rumunji pretekli po kupovnoj moći.

Kako je dobavljačima isplaćeno 490 milijuna eura?

- Shvatio sam da još nije isplaćeno 490 milijuna eura nego je to dogovoren iznos koji bi se trebao isplatiti. U Konzum nije uplaćeno dovoljno novaca, samo je obustavljena naplata dugova. Mene bi iznenadilo da Agrokor zbog nepostizanja nagodbe ode u stečaj. Iznenadilo bi me da politika ne reagira nekom uredbom ili nekim drugim aktom kojim bi produljila vrijeme trajanja samo da se nagodba sklopi.

Nakon 10. srpnja slijedi turistička sezona, što će biti s Agrokorom?

- Mislim da će se nagodba izglasati, a da pravi operativni problemi za vjerovnike dolaze nakon nagodbe. Mislim da će glavnu riječ voditi najveći vjerovnici i da će ključna stvar biti pokušati staviti Konzum na noge, a za to će trebati dodatni novci. Agrokor danas duguje oko 50 milijardi kuna, a njegova profitabilnost je oko tri milijarde kuna. Očekujem da će se ozbiljnije restrukturiranje raditi tek nakon nagodbe. Lex Agrokor otvara prostor brojnim tužbama protiv države. Budu li narušeni nečiji ekonomski interesi, to će vjerojatno završiti tužbom.