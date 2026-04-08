ODGOVORILA JOJ MINISTRICA

Ahmetović optužila Vladu za kolaps zdravstva: 'Ljudi plaćaju desetljeće HDZ-ove korupcije'

Piše HINA,
Mirela Ahmetović | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SDP-ova zastupnica je istaknula da privatne poliklinike cvjetaju izvlačeći najbolje kadrove iz javnog sustav

Zastupnica Mirela Ahmetović (SDP) upozorila je u saborskom 'aktualcu' da Hrvati umiru tri godine ranije od prosjeka EU, a na preglede čekaju godinama, prozvavši Vladu za kolaps zdravstvenog sustava, na što joj je ministrica Irena Hrstić uzvratila da se "godišnje obavi 20 milijuna pregleda". Ahmetović (SDP) je rekla u srijedu u Hrvatskom saboru da građani plaćaju desetljeće "HDZ-ovske korupcije".

- Hrvati umiru tri godine ranije od prosjeka EU, a dok radnik u sustav uplati 40 tisuća eura, zauzvrat dobije listu čekanja dugu mjesecima ili godinama - poručila je Ahmetović, pitajući ministricu što se promijenilo odlaskom "uskočke zvijezde" Vilija Beroša. Ustvrdila je da privatne poliklinike cvjetaju izvlačeći najbolje kadrove iz javnog sustava.

MJERE ZA JAČANJE ZDRAVSTVA Suludo objašnjenje ministrice: 'Imenovanje savjetnika dokaz je da smo svjesni problema'
- Govorite o milijun uputnica koje čekaju, ali ne govorite o više od 20 milijuna pregleda koji se godišnje obave - istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić, dodavši da su velik dio čekanja kontrolni pregledi.

Usluga u privatnom sektoru je, kako kaže, plaćena jednako kao u javnom, a više od 50 posto liječnika obiteljske medicine su privatni koncesionari.

- Ne smatramo to bačenim novcem - poručila je Hrstić.

Ružić: Inkluzivna kartica ne postoji, niti je u razvoju

Dubravko Bilić (Nezavisna platforma Sjever) upozorio je da se Podravska brza cesta "godinama ne pomiče s mrtve točke", posebno na dionici od Ludbrega prema Koprivnici.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković odgovorio je da se projekt razvija postupno. Objasnio je kako su izgrađene i ugovorene pojedine dionice, a većina trase je u fazi studijske i projektne dokumentacije.

U DVIJE GODINE POSTOJANJA Najviše posla ima baza u Splitu: 'Helikopterska hitna intervenira u prosjeku pet puta na dan'
- Razgovaramo s Hrvatskim cestama da se već ove godine pokrene izrada dokumentacije za dionicu Ludbreg - Koprivnica, kako bi i ona postala aktivna - rekao je. Dodao je da će se cesta graditi etapno, sukladno financijskim mogućnostima i spremnosti projekata. 

Zastupnica Ljubica Lukačić (HDZ) zatražila je pojašnjenje o navodnom uvođenju "inkluzivne kartice", što je izazvalo nezadovoljstvo među roditeljima djece s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom jer ne razumiju o čemu s radi.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić demantirao je medijske natpise.

PRVI PUT U SVIJETU Riječki KBC primijenio novu terapiju, Vedrana Rudan među prvima: 'Je li ovo san ili java!?'
- Inkluzivna kartica ne postoji, niti je u razvoju. Razvijamo isključivo inovativni digitalni alat za isplatu socijalnih naknada kako bismo osigurali da sredstva idu ciljanim skupinama za osnovne životne potrebe - poručio je Ružić. Cilj je, kako je rekao, uvesti reda i bolje zaštititi korisnike od siromaštva i socijalne isključenosti, uz poruku da se o toj temi mora odgovorno komunicirati.

Hrstić: Zaustavljen negativan trend odlazaka liječnika

Akademik Željko Reiner (HDZ) istaknuo je povećanje stope preživljavanja oboljelih od malignih bolesti, pitajući ministricu Irenu Hrstić koji su faktori doveli do tog pomaka.

Hrstić je istaknula da je u posljednjih deset godina u infrastrukturu i ljudske resurse uloženo tri milijarde eura, dok je proračun za zdravstvo rastao prosječno 7 posto godišnje.

- Hrvatska ima najveći broj preventivnih pregleda, a od 2016. smo četverostruko povećali iznose za posebno skupe lijekove - rekla je. Ministrica je dodala kao je prošle godine zaustavljen negativan trend odlazaka liječnika iz Hrvatske te se bilježi trend povratka medicinskih sestara.

BOLESNI I NEJEDNAKI Profitabilne privatne klinike zarađuju sve više i više, a javne bolnice nepovratno propadaju
Zastupnik Marin Piletić (HDZ) zatražio je podatke o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pošto je plan u posljednjoj godini provedbe. 

Ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je da je Hrvatska "među najuspješnijima u EU u povlačenju sredstava".

- Povukli smo oko 7,3 milijarde eura, odnosno 85 posto bespovratnih sredstava - rekao je, dodavši da je ispunjeno 318 od 407 reformskih ciljeva, dok se preostali planiraju realizirati do kraja 2026.

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami

