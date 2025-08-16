Air Mamac: Gotovo 500 tisuća ljudi pratilo Putinov let, a on uopće nije bio u tom avionu

Dok su oči svijeta bile uprte u Aljasku, iščekujući povijesni susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog vođe Vladimira Putina, jedna druga drama odvijala se na nebu i na stotinama tisuća ekrana diljem planeta. Gotovo pola milijuna ljudi pratilo je let za koji su vjerovali da prevozi ruskog predsjednika, no ispostavilo se da je sve bila vješto izvedena obmana.

Foto: Flightradar

Let koji je prikovao svijet za ekrane

Zrakoplov Tupoljev Tu-214, s registracijskom oznakom RA-64531, postao je 15. kolovoza 2025. na nekoliko sati najpraćeniji let na svijetu. Podaci s popularne stranice Flightradar24 pokazivali su kako se broj istovremenih pratitelja penje s početnih 150.000 na nevjerojatnih 445.000 dok se zrakoplov približavao Anchorageu.

Društvene mreže su gorjele. "Prema Flightradaru, Putinov zrakoplov je sletio, a pratio ga je pola milijuna ljudi", glasio je jedan od brojnih komentara na platformi X, uz snimke zaslona koje su dokumentirale globalni interes. Svi su bili uvjereni da u stvarnom vremenu svjedoče digitalnom praćenju povijesnog putovanja koje bi moglo utjecati na sudbinu rata u Ukrajini.

Kremljovska dimna zavjesa

No, dok je Tu-214 bio na pisti vojne baze Elmendorf-Richardson, stigao je hladan tuš. Pavel Zarubin, novinar blizak Kremlju, objavio je da je sletio "jedan od naprednih zrakoplova" ruske specijalne zračne jedinice, ali ne i onaj predsjednički.

"Čekamo dolazak predsjednika", pojasnio je, raspršivši iluzije stotina tisuća pratitelja.

Zrakoplov koji su svi pratili zapravo je prevozio dio ruske delegacije i medijske djelatnike, služeći kao savršen mamac. Ovaj manevar dio je standardne prakse "Rossiya Special Flight Squadron", elitne zračne flote zadužene za prijevoz najviših ruskih dužnosnika.

Flota, koja prema dostupnim podacima broji oko 60 zrakoplova, uključujući modele Il-96 i Tu-214, poznata je po svojim strogim sigurnosnim protokolima koji često uključuju i korištenje "zrakoplova-dvojnika" kako bi se zaštitila stvarna kretanja predsjednika.

Pravi predsjednički zrakoplov stiže u tišini

Samo dvadesetak minuta nakon što je Trumpov Air Force One sletio, pravi Putinov zrakoplov, moćni Iljušin Il-96 s registracijom RA-96025, pojavio se na radarima. Signal je počeo odašiljati tek nedaleko od obale Aljaske, a nedugo zatim je ponovno nestao s radara, sletjevši u vojnu bazu daleko od očiju znatiželjne javnosti koja je i dalje bila fokusirana na pogrešan cilj.

Ovaj zrakoplov, koji se smatra rezervnim predsjedničkim letom, poletio je iz Sankt Peterburga dan ranije, a njegova točna ruta do Aljaske ostala je obavijena velom tajne.

Pokretanje videa... 01:34 Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Summit u sjeni zračne igre mačke i miša

Unatoč neobičnoj uvertiri, sam summit protekao je prema protokolu. Lideri su se srdačno rukovali na crvenom tepihu postavljenom ispred niza moćnih borbenih zrakoplova F-22 Raptor, razmijenili nekoliko riječi i zajedno se odvezli u oklopnom američkom predsjedničkom automobilu. Iako je Putin u izjavi nakon sastanka govorio o postignutom "razumijevanju" i "konstruktivnoj atmosferi", a Trump o "izuzetno produktivnom sastanku", konkretan dogovor o prekidu vatre u Ukrajini nije postignut. "Nema dogovora dok nema dogovora", sažeo je američki predsjednik, potvrđujući da ključna pitanja ostaju otvorena.

Summit na Aljasci ostat će upamćen ne samo po političkim pregovorima čiji se ishod tek treba vidjeti, već i po majstorskoj lekciji iz dezinformacija i operativne sigurnosti. Dok su svjetski lideri raspravljali o budućnosti globalne sigurnosti, Kremlj je demonstrirao kako se u 21. stoljeću, u eri naizgled potpune transparentnosti, još uvijek može povući digitalna zavjesa i cijeli svijet poslati na krivi trag.