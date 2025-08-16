Obavijesti

News

Komentari 5
POVIJESNI SUSRET NA ALJASCI

Putin: Želim završiti ovaj rat. Trump: Moram nazvati NATO i predsjednika Zelenskog

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Putin: Želim završiti ovaj rat. Trump: Moram nazvati NATO i predsjednika Zelenskog
20
Foto: Kevin Lamarque

Trump i Putin nakon sastanka na Aljasci nisu riješili pitanje Ukrajine, ali su optimistični. Putin pozvao Trumpa u Moskvu. Uskoro novi sastanci

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon „konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu. Obojica su istaknula kako žele da se rat završi.

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
20
Foto: Kevin Lamarque

'Idući put u Moskvi'

Od susreta Trumpa i Putina na Aljasci i zajedničke konferencije za medije ranije se očekivalo da će rezultirati konkretnim pomacima po pitanju niza točaka oko kojih se uključene strane spore, u najboljem slučaju i prekidom vatre. 

Rusija je okupirala petinu ukrajinskog teritorija te ponavlja da Kijev mora prihvatiti „stvarnost na terenu”, dok Ukrajina i europski saveznici odbacuju davanje teritorijalnih ustupaka. 

Putin je u Anchorageu rekao da se trebaju ukloniti svi „temeljni uzroci sukoba” te postići „pravedna raspodjela sigurnosti u Europi i svijetu kao cjelini”. Jedan od glavnih razloga koje je ruski predsjednik ranije navodio kao razlog 'specijalne vojne operacije” je proširenje NATO saveza na istok. Trump je ranije najavljivao da mu je cilj sastanka na Aljasci postići prekid vatre. 

Ni on ni Putin nisu spomenuli nijednu od tih točaka, no rekli su da je došlo do „napretka”, pa izrazili optimizam da će se on nastaviti zahvaljujući njihovom odnosu kojeg je američki predsjednik nazvao „uvijek fantastičnim”.

„Jasno je da je prije ili kasnije potrebno ispraviti situaciju, prijeći s konfrontacije na dijalog”, rekao je ruski predsjednik. 

„Predsjednik Trump i ja izgradili smo kontakte orijentirane na 'biznis' i pune povjerenja te vjerujemo da, ako nastavimo tim putem, možemo što je prije moguće postići kraj rata u Ukrajini”, nastavio je Putin. 

Trump je na kratkoj konferenciji za medije na kojoj nije bilo pitanja novinara rekao da će s ruskim predsjednikom imati više prilike razgovarati o poslovnoj suradnji „kad se ovo završi”.

Pokretanje videa...

Sastanak Putina i Trumpa 01:34
Sastanak Putina i Trumpa | Video: 24sata/Reuters

Republikanac vjeruje da će se postići dogovor koji će zaustaviti tisuće smrti tjedno, te naglašava da „Putin to želi koliko i on”. 

Američki predsjednik rekao je da se s Putinom „složio u mnogim točkama”, no da preostaje nekoliko većih o kojima treba dalje razgovarati.  Najavio je da će sada zvati sve relevantne strane, uključujući NATO i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, nakon čega će uslijediti novi sastanci. 

"NE ČUJE" Sve Putinove grimase nakon pitanja o ubijanju: On nije navikao biti tako pred medijima
Sve Putinove grimase nakon pitanja o ubijanju: On nije navikao biti tako pred medijima

„Idući put u Moskvi”, dobacio mu je Putin na engleskom jeziku. 

Ruski predsjednik je u svom obraćanju o SAD-u i Rusiji govorio kao o „susjednim zemljama” čija suradnja ima ogroman potencijal. 

„Vrlo je važno za naše države da okrenemo stranicu i vratimo se suradnji”.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču
VELIKA VREMENSKA PROGNOZA

Na pomolu ogromna promjena vremena! Iz toplinskog vala u grmljavinska nevremena i tuču

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, kiše i pljuskova bit će već od jutra, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi, izglednije u unutrašnjosti. Lokalno je moguća i tuča, stoji u prognozi N1 televizije...
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji
Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja
IZ MINUTE U MINUTU

Završio povijesni sastanak Putina i Trumpa na Aljasci. Stigao prvi odgovor Kremlja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025