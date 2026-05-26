Ajatolah: Nema povratka na staro. Amerika nije sigurna

Ajatolah Modžtaba Hamenei upozorio je da zemlje Bliskog istoka više neće služiti kao štit za američke vojne baze u regiji. Njegova poruka objavljena je nakon što je SAD noćas napao Iran.

- Nema povratka na staro, a narodi i zemlje u regiji više neće biti štit za američke baze. Amerika u regiji više neće imati sigurno utočište za spletke i uspostavu vojnih baza - poručio je vrhovni vođa i sin ubijenog Alija Hameneija. Još uvijek nije poznato je li Hamanei živ, mrtav, u komi, budan, nakon što je ranjen prvi dan rata tijekom bombardiranja rezidencije njegovog pokojnog oca.

Garda prijeti

Zaprijetila je Revolucionarna garda kako ima pravo odgovoriti na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Država, nakon što je Washington tijekom noći pokrenuo napade na južni Iran. Američko središnje zapovjedništvo nazvalo je te udare "samoobranom", navodeći da su ciljana "mjesta za lansiranje projektila i iranski brodovi koji su pokušavali postaviti mine".