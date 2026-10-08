Uskok u pretresu doma i bivšeg 'vatrenog'?! Evo tko su Čepinci i zašto imaju zloglasnu reputaciju

Uskok je jutros krenuo u novu akciju protiv zloglasne Čepinske skupine. Trojac koji je na meti je već od ranije poznat iz crnih kronika, a novost je da su ovaj puta istražitelji došli i dugogodišnjem načelniku općine Čepin-Draženu Tonkovcu. Kako smo neslužbeno doznali, riječ je o određenoj zamjeni zemljišta koju je općina obavila s pripadnicima skupine. Navodno je riječ o vrijednosti od pola milijuna eura zemljišta koje je dala općina, a istu vrijednost ima i drugo zemljište koje su dobili...

Tonkovac je nezavisni načelnik te općine pored Osijeka koja je postala poznata po jednoj o zloglasnijih kriminalnih skupina. Mediji su već pisali o možebitnoj povezanosti njega sa skupinom, ali ovo je prvi puta da je i Uskok krenuo u akciju zbog takvih tvrdnji. Jutarnji list je dodatno objavio da pretresi traju i kod sina jednog od članova skupine, Borne Barišića koji je bivši hrvatski nogometni reprezentativac, ali da je pretresima obuhvaćena i osoba iz tvrtke Noky Security bivšeg generala Mirka Norca.

Tonkovac je načelnik općine u četvrtom mandatu, a ima i svoj obrt koji veoma uspješno posluje i značajno je povećao imovinu otkad je načelnik.

- Nastojim prije svega biti dio vas — biti uz vas u radosti i tuzi, dijeliti vaše brige i uspjehe te, kao osoba na čelu naše zajednice, pomagati kad god mogu – poručio je lani u kampanji za načelnika. I Čepinci su mu povjerovali. I lani je premoćno pobijedio i započeo četvrti mandat.

Ostala trojica kojima istražitelji pretresaju domove su već bili u sudskim procesima.

Dragan Baković zvani Bambur je ime koje se često kroz godine spominjalo. Pravomoćno je osuđen za pokušaj ubojstva Dalibora Brajdića kojeg je brutalno pretukao, ali za organiziranje paljenja vikendice bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog. Posljednje što smo objavili je da je uhićenom bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću lani uplatio 20 eura na zatvorski račun. Bila je to cinična poruka palom Mikuliću. Bambur i ostatak ekipe sada imaju i legalne aktivnosti.

- Ne vidim što je sporno u tome što sam mu uplatio novac. On je moj prijatelj već godinama, Često je dolazio u naše lovište u Kućancima. Dobar je lovac, hrabar, ima iznimno vrijedne puške. To što sam mu uplatio 20 eura zapravo je moj način iskazivanja poštovanja i suosjećanja prema njemu. Sigurno nisam jedini koji je to učinio. U svemu tome uopće nije bitan iznos. Svaki mjesec ću mu uplatiti nešto, nebitno je koliko, jer to je onima u zatvoru znak da ima ljudi koji ih se nisu odrekli samo zato što su u zatvoru. Koliko to znači znam iz iskustva jer i meni su uplaćivali. Uostalom, to što je netko u pritvoru ne znači da je kriv dok ga se ne osudi - poručio je lani Bambur za 24sata.

Vođa tzv. Čepinske skupine je Stipe Barišić zvani Moljac, a s njima je povezan i Damir Ivić iz PGM Ragusa i Albatros grupe. Barišić i Ivić su prije četiri godine osuđeni uvjetno za trgovanje povjerljivim informacijama iz policijskih istraga u slučaju koji je tada bio iznimno praćen jer se pokazalo da kriminalna skupina može preko svojih ljudi u sustavu doći do tajnih informacija iz istraga.

Ivić je bio direktor tvrtke Osijek Koteks u vrijeme dok ju je vodio Drago Tadić, više puta optuživani poduzetnik koji je sada i svjedok u slučaju mita sucima od strane bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića. No Ivić sa Stipom Barišićem ima tvrtku Plures d.o.o., sa Stipom Barišićem i Draganom Bakovićem vodi tvrtku Albatros grupa d.o.o. iz Osijeka, a sva trojica bila su involvirana i u danas ugašenu tvrtku Dispono d.o.o. Koliko je poznato, bili su i u vlasništvu jednog atraktivnog dubrovačkog hotela, smještenog u centru grada.

Najvažniji biznis kojim se Damir Ivić danas bavi zasigurno je proizvodnja betona. On je suvlasnik tvrtke PGM Ragusa d.d. iz Dubrovnika. Oni su dobavljali i beton za Pelješki most. Prema posljednjem dostupnom financijskom izvješću, ima 38,45 posto dionica u toj tvrtki.

Zanimljivo je da je Moljca i Bambura u svom iskazu Uskoku spominjao prije pet godina i bjegunac i bivši čelnik Dinama Zdravko Mamić. Nikada nije dokazano, ali on ih je sumnjičio za naručivanje atentata na njega, ali i prijetnju sucima koji su ga osudili i kojima je zbog korupcije, baš jučer počelo suđenje. Mamić je rekao i da je bio meta zbog transfera Moljčevog sina Borne Barišića.

Jutrošnja akcija Uskoka je fokusirana na sasvim nove i dosad nepoznate aktivnosti zamjene zemljišta s općinom.