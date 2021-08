Na srbijanskoj TV Prvoj Pupovca su pitali za njegovu izjavu da se i dalje ratuje komemorativnim politikama sjećanja uz traženje pojašnjenja kakva je to prepreka?

- Veoma ozbiljna prepreka koja sprječava ljude da krenu u pravcu istinskog mira i izmirenja koja nije zaboravljanje toga što se dogodilo, nije zapostavljanje ničijeg stradanja, ali jest potreba da se učvršćuje mir. 26 godina nakon Drugog svjetskog rata, Francuzi i Nijemci, Poljaci i Nijemci, Jugoslaveni i Talijani su gradili ozbiljan mir na prostoru Europe, posebno Francuzi i Nijemci, gradili su zajednicu iza koje će nastati EU. Ako mi na ovom prostoru, posebno Hrvati i Srbi, ne umijemo zaključiti ratove sa svim njihovim strašnim posljedicama, onda ćemo si neprestano baciti klipove pod noge - rekao je Pupovac.

Što više se posvetit stradanjima ljudi

Dodao je da su izjave iz Hrvatske posljednjih dana bile različite.

- Nekima je dan veći, a nekima manji naglasak u Srbiji, neke su izjave bile pomirljivije, neke manje pomirljive, važno je da smanjimo obim svojih komemorativnih praksi. Ono što je važno jest da se više posvetimo stradanjima ljudi, žrtvama koje su plaćene, mnogo je važnije da istovremeno vodimo računa o tome da svojim porukama ne uzbuđujemo i ne uznemiravamo druge koji su stradali, bez obzira govorimo li o Hrvatima, Srbima, Bošnjacima... Vrijeme je za to. Mi iz SNV-a gradimo takvu politiku. Neću reći da smo naišli na raširene ruke, ali nastavit ćemo graditi takvu politiku i mislimo da je neophodna - istaknuo je Pupovac.

Obveza svih je napuštanje politika iz '90-ih

Pitali su ga za izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da Srbija treba napustiti jalovu politiku prošlosti.

- Što se tiče napuštanja politika iz 90-ih godina, to je obaveza svih, ne samo jedne strane. Svatko ima mogućnost, potrebu i obavezu da na svoj način tome doprinese. Mogli smo čuti, da, iako se izgovaraju teške riječi, ali nitko ne zaboravlja na kraju kazati da smo za to da se surađuje. Hajdemo se onda fokusirati na to, da stvarno imamo komemorativne skupove koji neće uznemiravati narod, produbljivati mržnje i koji među državama neće stvarati svađalačke i neprijateljske odnose. Fokusirajmo se na ono što je predsjednik Aleksandar Vučić rekao, pružamo ruku, ono što je premijer Plenković rekao, nastavit ćemo normalizaciju odnosa - zaključio je Pupovac.