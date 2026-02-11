Akcija Decoy III: Europol u više zemalja zaustavio 1,2 milijarde lažnih eura. Novac stizao iz Kine

Tijekom Operacije DECOY III, koju je koordinirao Europol, a predvodile Austrija, Portugal i Španjolska, tijela za provedbu zakona iz 18 zemalja spriječila su stavljanje u opticaj krivotvorenih novčanica i kovanica procijenjene vrijednosti 1,2 milijarde eura.

Zajednička operacija carine i policije bila je usmjerena na kriminalne mreže koje distribuiraju krivotvoreni novac putem poštanskih usluga. Operativna faza trajala je šest mjeseci, od lipnja do studenog 2025., a tijekom tog razdoblja zaplijenjeno je 379 paketa s krivotvorenim novcem. Te su zapljene dovele do pokretanja 70 novih istraga protiv kriminalnih mreža uključenih u distribuciju.

Prema objavljenim podacima, više od 90 posto zaplijenjenog krivotvorenog novca povezano je s pošiljkama koje su stigle iz Kine, što upućuje na glavni izvor krivotvorenog novca koji ulazi u Europu. Samo su rumunjska tijela presrela više od 4,8 milijuna novčanica eura izmijenjenog dizajna te otkrila skladište s više od 223.000 krivotvorenih novčanica dopremljenih iz Kine. U tri zasebne zapljene u Portugalu, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama pronađeno je više od 220.000 krivotvorenih kovanica eura, funti i američkih dolara, a sve su pošiljke također bile povezane s Kinom.

Ukupno je zaplijenjeno više od sedam milijuna komada krivotvorenih novčanih sredstava, uključujući 4,8 milijuna novčanica i kovanica eura, 2,3 milijuna američkih dolara, 23.302 britanske funte i 4.800 švicarskih franaka. Procijenjena ukupna vrijednost zaplijenjenog krivotvorenog novca iznosi 1,2 milijarde eura.

U operaciji su sudjelovala nadležna tijela Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Srbije, Španjolske, Turske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država. Europol i OLAF pružili su potporu olakšavanjem razmjene obavještajnih podataka, pomaganjem pri otkrivanju sumnjivih paketa te preciziranjem pokazatelja rizika za buduće aktivnosti.

Europol također surađuje s Europskom središnjom bankom, u koordinaciji s Europskom komisijom, s ciljem jačanja suradnje s kineskim tijelima kako bi se suzbijalo krivotvorenje novca već na samom izvoru.