Obavijesti

News

Komentari 1
VELIKI ULOV EUROPOLA

Akcija Decoy III: Europol u više zemalja zaustavio 1,2 milijarde lažnih eura. Novac stizao iz Kine

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Akcija Decoy III: Europol u više zemalja zaustavio 1,2 milijarde lažnih eura. Novac stizao iz Kine
2
Foto: europol

Zajednička operacija carine i policije bila je usmjerena na kriminalne mreže koje distribuiraju krivotvoreni novac putem poštanskih usluga. Operativna faza trajala je šest mjeseci, od lipnja do studenog 2025.

Admiral

Tijekom Operacije DECOY III, koju je koordinirao Europol, a predvodile Austrija, Portugal i Španjolska, tijela za provedbu zakona iz 18 zemalja spriječila su stavljanje u opticaj krivotvorenih novčanica i kovanica procijenjene vrijednosti 1,2 milijarde eura.

Zajednička operacija carine i policije bila je usmjerena na kriminalne mreže koje distribuiraju krivotvoreni novac putem poštanskih usluga. Operativna faza trajala je šest mjeseci, od lipnja do studenog 2025., a tijekom tog razdoblja zaplijenjeno je 379 paketa s krivotvorenim novcem. Te su zapljene dovele do pokretanja 70 novih istraga protiv kriminalnih mreža uključenih u distribuciju.

Prema objavljenim podacima, više od 90 posto zaplijenjenog krivotvorenog novca povezano je s pošiljkama koje su stigle iz Kine, što upućuje na glavni izvor krivotvorenog novca koji ulazi u Europu. Samo su rumunjska tijela presrela više od 4,8 milijuna novčanica eura izmijenjenog dizajna te otkrila skladište s više od 223.000 krivotvorenih novčanica dopremljenih iz Kine. U tri zasebne zapljene u Portugalu, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama pronađeno je više od 220.000 krivotvorenih kovanica eura, funti i američkih dolara, a sve su pošiljke također bile povezane s Kinom.

Foto: europol

Ukupno je zaplijenjeno više od sedam milijuna komada krivotvorenih novčanih sredstava, uključujući 4,8 milijuna novčanica i kovanica eura, 2,3 milijuna američkih dolara, 23.302 britanske funte i 4.800 švicarskih franaka. Procijenjena ukupna vrijednost zaplijenjenog krivotvorenog novca iznosi 1,2 milijarde eura.

U operaciji su sudjelovala nadležna tijela Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Srbije, Španjolske, Turske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država. Europol i OLAF pružili su potporu olakšavanjem razmjene obavještajnih podataka, pomaganjem pri otkrivanju sumnjivih paketa te preciziranjem pokazatelja rizika za buduće aktivnosti.

Europol također surađuje s Europskom središnjom bankom, u koordinaciji s Europskom komisijom, s ciljem jačanja suradnje s kineskim tijelima kako bi se suzbijalo krivotvorenje novca već na samom izvoru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026