TRAŽENE OSOBE FOTO Ovo su Hrvati koje traži Interpol. Na crvenoj tjeralici su!

Na Interpolovim stranicama trenutačno je na snazi crvena tjeralica za 15 osoba koje imaju hrvatsko državljanstvo. To je službeni zahtjev koji INTERPOL šalje agencijama za provođenje zakona širom svijeta, njime se traži da se osoba locira i privremeno uhiti u svrhu izručenja, predaje ili druge pravne radnje. Važno je naglasiti da crvena tjeralica nije međunarodna tjeralica niti međunarodni uhidbeni nalog. Ona predstavlja samo obavijest i zahtjev za međunarodnu policijsku suradnju. Odluku o eventualnom uhićenju donosi isključivo država u kojoj se osoba nalazi, primjenjujući svoje vlastite zakone. Ukoliko imate informacije o ovim osobama možete kontaktirati vašu lokalnu policiju ili glavno tajništvo INTERPOL-a...