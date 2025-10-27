Akcija na Bajakovu: Spriječili pokušaj krijumčarenja 12.000 parfema vrijednih 1,4 mil. eura

Carinici su u petak na graničnom prilazu Bajakovo spriječili pokušaj krijumčarenja 12.189 komada različitih parfema vrijednih gotovo 1,4 milijun eura koje je u Hrvatsku pokušao prokrijumčariti bugarski državljanin, izvijestili su u ponedjeljak iz Carinske uprave.

Protiv bugarskog državljanina izdan je prekršajni nalog.

"Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000 eura. Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi", poručuju iz Carinske uprave.