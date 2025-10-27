Obavijesti

News

Komentari 0
ULOVILI BUGARA

Akcija na Bajakovu: Spriječili pokušaj krijumčarenja 12.000 parfema vrijednih 1,4 mil. eura

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Akcija na Bajakovu: Spriječili pokušaj krijumčarenja 12.000 parfema vrijednih 1,4 mil. eura
Mjere sigurnosti na GP Bajakovo zbog epidemije koronavirusa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi, poručuju iz Carinske uprave

Carinici su u petak na graničnom prilazu Bajakovo spriječili pokušaj krijumčarenja 12.189 komada različitih parfema vrijednih gotovo 1,4 milijun eura koje je u Hrvatsku pokušao prokrijumčariti bugarski državljanin, izvijestili su u ponedjeljak iz Carinske uprave. 

Protiv bugarskog državljanina izdan je prekršajni nalog.

VIDEO: TRENUTAK NESREĆE Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije
Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije

"Radi se o robi za koju postoji sumnja u kršenje prava intelektualnog vlasništva. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe na tržištu iznosi oko 1.366.000 eura. Carinska uprava apelira na sve građane, prijevoznike i vozače da poštuju carinske propise te pravodobno prijave svu robu komercijalne naravi", poručuju iz Carinske uprave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura
UOČI SVIH SVETIH

Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura

Prodavači tvrde da nisu dizali cijene • Isti lampion u trgovini košta 0,99 centi, a na Mirogoju 4 eura • Krizanteme u posudi u dućanima su i po 5, a na groblju i do 20 eura
Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!
ODREĐEN MU PRITVOR

Ovo je napadač iz Novog Mesta, sudac: Nije priznao krivnju!

Šok u Sloveniji! Sabrijan Jurkovič, osumnjičen za smrt 48-godišnjaka, u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja zločina. Premijer Golob najavljuje radikalne mjere usred političke krize
FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'
24SATA U NOVOM MESTU

FOTO Stotine lampaša za Aleša: 'Izletio je pomoći sinu, žao mi je što me nije zvao da ne ide sam'

Šutar je preminuo nakon što je zadobio udarac u bratu ispred noćnog kluba. Došao je po svog sina, kojeg kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma. Kada je stigao, mladić mu je zadao koban udarac u glavu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025