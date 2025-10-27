Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije

Dvojica Hrvata (25 i 31) te srpski državljanin (34) poginuli su u subotu u teškoj prometnoj nesreći kod njemačkog grada Braunschweiga, nakon što su pokušali pobjeći od policije. Vijest je u ponedjeljak potvrdila Njemačka novinska agencija (DPA), a prenosi Fenix magazin.

Prema navodima policije, 34-godišnji Srbin bio je za volanom automobila marke BMW kada je pokušao izbjeći rutinsku policijsku kontrolu na autocesti. Vozilom je velikom brzinom projurio pored policijske ophodnje, koja ga je ubrzo izgubila iz vida. Desetak minuta kasnije, građani su prijavili tešku nesreću u blizini Braunschweiga.

Istraga pokazuje da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom prilikom pretjecanja, udario u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera, probio zaštitnu ogradu mosta te sletio u kanal. U vozilu su poginuli vozač i dvojica putnika, dok su dva njemačka državljana iz Hamburga, koja su se nalazila u drugom automobilu, teško ozlijeđena. Jedan od njih nalazi se u kritičnom stanju.

Kako piše Spiegel, vozilo je nakon udara ostalo potopljeno na dnu kanala. Prema navodima portala Traunsteiner Tagblatt, hitne službe su uz velike napore uspjele izvući automobil tek kasno u subotu navečer. „Nijedan kolega koji je bio tamo nikada nije doživio nešto slično“, izjavio je glasnogovornik vatrogasne službe.

Ronioci su tijekom večeri pretraživali kanal u potrazi za tijelima. Jedan muškarac pronađen je kako beživotno pluta na površini, dok su druga dvojica bila zarobljena u vozilu. Spasilačke službe isprva su uspjele izvući samo dva tijela, a za treće su morale koristiti specijalni brod za spašavanje i dizalicu.

Na društvenim mrežama pojavila se i uznemirujuća snimka nesreće, no policija upozorava građane da je ne dijele zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim obiteljima.

Glasnogovornik policije potvrdio je da je istraga u tijeku te da se utvrđuju sve okolnosti tragedije, uključujući i motive vozača za bijeg od kontrole.