Obavijesti

News

Komentari 1
VIDEO: TRENUTAK NESREĆE

Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Tragedija u Njemačkoj! Dvojica Hrvata i Srbin poginuli dok su BMW-om bježali od policije
Foto: Facebook/Fis Work Media Group

Nijedan kolega koji je bio tamo nikada nije doživio nešto slično, izjavio je glasnogovornik vatrogasne službe...

Dvojica Hrvata (25 i 31) te srpski državljanin (34) poginuli su u subotu u teškoj prometnoj nesreći kod njemačkog grada Braunschweiga, nakon što su pokušali pobjeći od policije. Vijest je u ponedjeljak potvrdila Njemačka novinska agencija (DPA), a prenosi Fenix magazin.

Prema navodima policije, 34-godišnji Srbin bio je za volanom automobila marke BMW kada je pokušao izbjeći rutinsku policijsku kontrolu na autocesti. Vozilom je velikom brzinom projurio pored policijske ophodnje, koja ga je ubrzo izgubila iz vida. Desetak minuta kasnije, građani su prijavili tešku nesreću u blizini Braunschweiga.

Istraga pokazuje da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom prilikom pretjecanja, udario u automobil koji je dolazio iz suprotnog smjera, probio zaštitnu ogradu mosta te sletio u kanal. U vozilu su poginuli vozač i dvojica putnika, dok su dva njemačka državljana iz Hamburga, koja su se nalazila u drugom automobilu, teško ozlijeđena. Jedan od njih nalazi se u kritičnom stanju.

Kako piše Spiegel, vozilo je nakon udara ostalo potopljeno na dnu kanala. Prema navodima portala Traunsteiner Tagblatt, hitne službe su uz velike napore uspjele izvući automobil tek kasno u subotu navečer. „Nijedan kolega koji je bio tamo nikada nije doživio nešto slično“, izjavio je glasnogovornik vatrogasne službe.

UŽASNA PROMETNA Stravična prometna nesreća u Njemačkoj: Troje poginulih, automobil završio u kanalu...
Stravična prometna nesreća u Njemačkoj: Troje poginulih, automobil završio u kanalu...

Ronioci su tijekom večeri pretraživali kanal u potrazi za tijelima. Jedan muškarac pronađen je kako beživotno pluta na površini, dok su druga dvojica bila zarobljena u vozilu. Spasilačke službe isprva su uspjele izvući samo dva tijela, a za treće su morale koristiti specijalni brod za spašavanje i dizalicu.

Na društvenim mrežama pojavila se i uznemirujuća snimka nesreće, no policija upozorava građane da je ne dijele zbog poštovanja prema žrtvama i njihovim obiteljima.

Glasnogovornik policije potvrdio je da je istraga u tijeku te da se utvrđuju sve okolnosti tragedije, uključujući i motive vozača za bijeg od kontrole.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...
STRAVIČNE SCENE

Detalji ubojstva u Sloveniji! Vikali su napadaču da ih ostavi na miru, da ga ne udara više...

Mladiću je u noćnom klubu u Novom Mestu prijetila skupina nasilnih Roma. On je pozvao oca, inače poznatog ugostitelja. Jedan iz skupine ga je napao. Udarao ga je dok je ležao na podu
Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura
UOČI SVIH SVETIH

Lampioni su od 1 do 10 eura, cvijeće od 12 eura. Pogledajte kolike su cijene bile prije eura

Prodavači tvrde da nisu dizali cijene • Isti lampion u trgovini košta 0,99 centi, a na Mirogoju 4 eura • Krizanteme u posudi u dućanima su i po 5, a na groblju i do 20 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025