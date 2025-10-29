Akcija u Kijevu. Ukrajinci uhitili stranog agenta FSB-a: Dobio je improvizirani eksploziv

Kontraobavještajci i istražitelji Službe sigurnosti uhitili su u Kijevu stranog agenta FSB-a. Ispostavilo se da je riječ o bivšem vojnom instruktoru iz jedne europske zemlje kojeg su regrutirali Rusi.

Prema materijalima istrage, ovaj stranac je Rusima prenosio službene informacije o Snagama obrane Ukrajine i pripremao se za izvođenje terorističkih napada.

- Istragom je utvrđeno da je početkom 2024. godine stranac, koji je imao profesionalne vještine u vatrenoj i taktičkoj obuci, stigao u našu zemlju kako bi radio kao instruktor za obuku mobiliziranih vojnika - izvjestili su Ukrajinci.

Nakon nekoliko mjeseci prekinuo je taj posao i, radi „lake zarade“, počeo je nuditi svoje usluge ruskim obavještajnim službama. U tu svrhu je ostavljao „oglase“ u raznim prokremaljskim internetskim grupama. Ubrzo je s njim stupio u kontakt pripadnik FSB-a koji ga je, nakon regrutiranja, počeo zaduživati određenim zadacima.

Foto: SBU

Utvrđeno je, među ostalim, da je agent Rusima predao: informacije o stranim instruktorima Snaga obrane s kojima je ranije komunicirao, koordinate centara za obuku Oružanih snaga Ukrajine na jugu zemlje, gdje je trenirao mobilizirane vojnike.

- Za pripremu sljedećih zadataka okupatori su mu poslali upute za izradu improvizirane eksplozivne naprave, kao i koordinate skrovišta iz kojeg je preuzeo pištolj s dva napunjena spremnika - objavili su iz Sigurnosne službe.

Kontraobavještajna služba SBU-a na vrijeme je otkrila neprijateljskog suradnika, dokumentirala njegove zločine i uhapsila ga na mjestu privremenog boravka u glavnom gradu Ukrajine.

- Trenutačno su mu istražitelji SBU-a uručili optužnicu prema članku 114-2, stavak 3. Kaznenog zakona Ukrajine (neovlašteno širenje informacija o položaju Oružanih snaga Ukrajine ili drugih vojnih formacija formiranih prema zakonima Ukrajine, počinjeno u uvjetima ratnog stanja). Istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti zločina i njegove dodatne kvalifikacije. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru. Prijeti mu do 12 godina zatvora s oduzimanjem imovine. Složene mjere provedene su pod procesnim nadzorom Ureda glavnog tužitelja - otkrili su iz SBU-a.