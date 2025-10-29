Obavijesti

News

Komentari 0
PETA KOLONA

Akcija u Kijevu. Ukrajinci uhitili stranog agenta FSB-a: Dobio je improvizirani eksploziv

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Akcija u Kijevu. Ukrajinci uhitili stranog agenta FSB-a: Dobio je improvizirani eksploziv
Foto: SBU

Utvrđeno je, među ostalim, da je agent Rusima predao:  informacije o stranim instruktorima Snaga obrane s kojima je ranije komunicirao, koordinate centara za obuku Oružanih snaga Ukrajine na jugu zemlje, gdje je trenirao mobilizirane vojnike.

Kontraobavještajci i istražitelji Službe sigurnosti uhitili su u Kijevu stranog agenta FSB-a. Ispostavilo se da je riječ o bivšem vojnom instruktoru iz jedne europske zemlje kojeg su regrutirali Rusi.

Prema materijalima istrage, ovaj stranac je Rusima prenosio službene informacije o Snagama obrane Ukrajine i pripremao se za izvođenje terorističkih napada.

NEĆE UZMICATI Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija
Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija

 - Istragom je utvrđeno da je početkom 2024. godine stranac, koji je imao profesionalne vještine u vatrenoj i taktičkoj obuci, stigao u našu zemlju kako bi radio kao instruktor za obuku mobiliziranih vojnika - izvjestili su Ukrajinci.

Nakon nekoliko mjeseci prekinuo je taj posao i, radi „lake zarade“, počeo je nuditi svoje usluge ruskim obavještajnim službama. U tu svrhu je ostavljao „oglase“ u raznim prokremaljskim internetskim grupama. Ubrzo je s njim stupio u kontakt pripadnik FSB-a koji ga je, nakon regrutiranja, počeo zaduživati određenim zadacima.

Foto: SBU

Utvrđeno je, među ostalim, da je agent Rusima predao:  informacije o stranim instruktorima Snaga obrane s kojima je ranije komunicirao, koordinate centara za obuku Oružanih snaga Ukrajine na jugu zemlje, gdje je trenirao mobilizirane vojnike.

 - Za pripremu sljedećih zadataka okupatori su mu poslali upute za izradu improvizirane eksplozivne naprave, kao i koordinate skrovišta iz kojeg je preuzeo pištolj s dva napunjena spremnika - objavili su iz Sigurnosne službe.

Kontraobavještajna služba SBU-a na vrijeme je otkrila neprijateljskog suradnika, dokumentirala njegove zločine i uhapsila ga na mjestu privremenog boravka u glavnom gradu Ukrajine.

 - Trenutačno su mu istražitelji SBU-a uručili optužnicu prema članku 114-2, stavak 3. Kaznenog zakona Ukrajine (neovlašteno širenje informacija o položaju Oružanih snaga Ukrajine ili drugih vojnih formacija formiranih prema zakonima Ukrajine, počinjeno u uvjetima ratnog stanja). Istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti zločina i njegove dodatne kvalifikacije. Osumnjičeni se nalazi u pritvoru. Prijeti mu do 12 godina zatvora s oduzimanjem imovine. Složene mjere provedene su pod procesnim nadzorom Ureda glavnog tužitelja - otkrili su iz SBU-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Poljski lovci su presreli ruski izviđački avion iznad Baltika
NOVE PROVOKACIJE

Poljski lovci su presreli ruski izviđački avion iznad Baltika

Vojni glasnogovornik izjavio je za televiziju TVN24 da se presretanje dogodilo sjeverozapadno od obalnog grada Ustke
Lavrov: 'Rusija je spremna jamčiti članicama NATO-u i EU-a da ih nema namjeru napasti'
PRIJEDLOG

Lavrov: 'Rusija je spremna jamčiti članicama NATO-u i EU-a da ih nema namjeru napasti'

Lavrov je prijedlog iznio u govoru u kojem je uglavnom ponavljao kritike Moskve zapadnim silama
Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija
NEĆE UZMICATI

Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija

Ukrajina je spremna za mirovne pregovore, no neće najprije povući svoje vojnike s dodatnog teritorija kao što je Moskva zatražila, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u utorak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025