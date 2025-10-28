Zelenski tvrdi: Ukrajina je spremna na mirovne pregovore, ali ne i predaju teritorija

U komentarima za novinare objavljenima u utorak, Zelenski je rekao da je spreman održati pregovore bilo gdje osim u Rusiji ili na teritoriju njene bliske saveznice Bjelorusije. Planovi za ovomjesečni samit u Budimpešti između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina su zamrznuti nakon što je Moskva ustrajala u svojim zahtjevima, uključujući onaj da Ukrajina preda dodatan teritorij kao preduvjet za prekid vatre.

Trump je podržao ukrajinski poziv za neposrednim primirjem na temelju trenutnih crta bojišnice.

"Apsolutno je jasno da diplomaciji pristupamo isključivo iz položaja na kojem sada stojimo. Nećemo uzmicati i ostaviti ovaj ili onaj dio naše države", rekao je Zelenski.

"A važan rezultat jest da je američka strana to napokon učinila javnim signalom: predsjednik Trump je izašao s takvom porukom".

Zelenski je rekao da je spreman prisustvovati pregovorima čak i kada bi se održali u Mađarskoj unatoč rezerviranosti zbog nekih stavova premijera Viktora Orbana, za kojeg je rekao da "blokira sve za Ukrajinu".

"Bude li rezultata, onda odlično. Neka se pregovori odviju bilo gdje", rekao je.

"Gotovo da nije ni važno, samo da ne budu u Rusiji, naravno, a definitivno ne u Bjelorusiji".

Zelenski je također pozvao američke zakonodavce da izglasaju strože restrikcije za Rusiju nakon što je Trump uveo sankcije na dvije najveće ruske naftne kompanije.

Ukrajina će trebati stabilno financiranje od svojih europskih saveznika još dvije ili tri godine, kazao je Zelenski.