Nova akcija Uskoka u Slavoniji: Uhićenja od jutra, priveli više ljudi zbog droge i pranja novca

Tijekom jutarnjih sati započela su uhićenja na području Vukovara i Osijeka, a policijska postupanja i dalje su u tijeku. Akciju provode policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK-om).

Kriminalističkim istraživanjem obuhvatili su više ljudi za koje se osnovano sumnja da su djelovali u sastavu zločinačkog udruženja te počinili kaznena djela iz domene kriminaliteta droga, ali i pranja novca.

Hitne dokazne radnje trenutačno se provode na području Policijskih uprava vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske, a riječ je o opsežnoj akciji usmjerenoj na razbijanje organiziranog kriminala.

Iz USKOK-a navode kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.