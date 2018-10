Đakić: Nismo nikome zabranili da ide u Vukovar, to je manjina

I dok u subotu na prosvjed u Vukovaru dolaze članovi najvećih podružnica HVIDRA-e iz Zagreba, Osijeka i Splita te se u javnosti govori o raskolu udruge, čelnik HVIDRA-e i zastupnik HDZ-a Josip Đakić poručuje kako će se vidjeti da nema nikakvih podjela kao što to pišu mediji.

- Mi imamo 130 pravnih osoba udruženih u zajednici županijskih zajednica HVIDRA-e. Nikome nismo zabranili odlazak, pojedinci su se organizirali i idu, iako je na Glavnom odboru odlučeno da ne podržavamo taj skup, da ne želimo nikakvu politizaciju, ne želimo remetiti ni ono što je sazvao Ivan Penava i zato smo otkazali naše igre tamo - poručio je Đakić.

Na konstataciju da najveće podružnice ipak odlaze u Vukovar na prosvjed, uzvratio je kako "najveće udruge nisu otišle u Vukovar" te da "dva autobusa nisu sve udruge".

- Od 35.000 članova mislim da će to biti manjina, koja će biti neprepoznatljiva u toj svojoj inicijativi - ustvrdio je Đakić.

I dok mu pojedini kolege spočitavaju da je izgubio autoritet, čelnik HVIDRA-e uzvraća:

- Nisam izgubio autoritet, o tome će odlučiti većina na Glavnom odboru - rekao je.

Upitan je li iznenađen što su mu okrenuli leđa, Đakić uzvraća:

- Nije me iznenadio Maksimir, jer znamo da u našem sustavu udruženja postoje pojedinci i članovi koji su različitih političkih opcija, različitih razmišljanja. Demokratsko smo društvo i oni na to čak imaju i pravo. No, imamo statut koji jasno govore kada, što i tko mora poštivati odluke glavnog tijela, a to je Glavni odbor. Tako ćemo u konačnici reagirati. Nikome ne osporavamo mogućnost odlaska, nikome ne branimo, međutim organizacija funkcionira na odlučivanju većinom glasova - naveo je.

Znači li to da slijede sankcije, Đakić je uzvratio:

- Ne slijede nikomu sankcije, to nisam rekao. No raspravljat ćemo dalje o svemu što se dogodilo i što će biti. S obzirom na to da su različite političke opcije najavile dolazak, možemo reći da plemenita ideja o intenziviranju rada državnih tijela koju je Penava pokušao tražiti, a u tome je i već uspio. Sadašnji način prosvjeda govori o gubljenju vremena, novaca i živaca - ustvrdio je.

Na pitanje je li prosvjed usmjeren protiv Vlade, uzvratio je da ni koji dolaze iz Hrasta, Mosta, udruge "U ime obitelji" su striktno protiv Andreja Plenkovića.

Postavilo se i pitanje jesu li njegovi kolege izmanipulirani.

- Različite političke opcije su u našim redovima i to doprinosi različitim razmišljanjima. Vjerojatno imaju svoje aktere koji su im suflirali nešto. Podijelili smo se i oko istanbulske konvencije - kazao je.

Podsjetio je kako je šef HVIDRA-e Zagreb Ante Tandara glasao za to da se igre ne održe ovaj vikend u Vukovaru i da je većina uz jedan glas protiv i to iz Osijeka na Glavnom odboru odlučila da HVIDRA neće podržati prosvjed. Poručio je i kako se ne može reći da je HVIDRA privjesak HDZ-a iako se ponekad stječe takav dojam.