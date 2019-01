'To nije psovka, ali efikasno je': Đakić objasnio što znači odj*bi

Nakon incidenta u Saboru između premijera Andreja Plenkovića i Nikole Grmoje (Most) pojavila se snimka iz koje je jasno vidljivo da su se u svađu uključili i pojedini HDZ-ovci. Josip Đakić (HDZ) više puta je Grmoji opsovao, a drugi ga je HDZ-ovac nazvao klošarom. Đakić smatra da nije pretjerao.

Priznaje da njegov postupak možda nije primjeren, ali je, ističe, bilo efikasno jer se Grmoja maknuo od njihovog kluba. Kazao je kako Nikola Grmoja, ali i Miro Bulj učestalo napadaju, vrijeđaju, zadirkuju i provociraju zastupnike i smatra da njima treba adekvatno odgovoriti. Grmoji se nema namjeru ispričati:

- Njemu ne - poručio je.

Đakić kaže da je i danas rekao Grmoji da se makne od njega, jer s njim nema što razgovarati jer konstantno terorizira klub HDZ-a. Naveo je kako u Saboru želi biti normalan i umjeren, ističe da nije napravio niti jedan incident.

- Ovo što se događa s Mostom otkad nisu u koaliciji je terorizam koji rade nad svima, osobito nad zastupnicima HDZ-a. To ne možemo tolerirati - poručio je Đakić.

Na pitanje je li svojim psovkom Nikoli Grmoji zapravo pokazao da su svi jednaki i da se nepristojno ponašaju, Đakić je odgovorio:

Riječ "Odjebi" nije psovka. To je smirujuća riječ. Nikola Grmoja je klošar.



Ovo je otprilike sažetak onoga što je zastupnik @HDZ001 Josip Đakić upravo rekao u Saboru. #n1info pic.twitter.com/v1lkVbXyVX — Ivan Skorin (@IvanSkorin) January 18, 2019

- To je nepristojna riječ, nije to psovka. Ako ćemo analizirati. U normalnom žargonu puno puta i vi svašta kažete. Nemojmo se hvatati za dlaku, to nije potrebno - rekao je.

Na pitanje bi li to ponovio, uzvratio je:



- Kontrolirat ću se i neću dozvoliti da mi takve riječi izlete. Ali ne znam koja druga riječ bi pomogla u tom trenutku. Da sam rekao odmakni se on bi se smijao kao što to čini kad mu se pristojno čovjek obrati - kazao je.

Na pitanje očekuje li sankcije od šefa Kluba zbog neprimjerenog rječnika, uzvratio je:

Jel to onaj visoko moralni HDZ -ovac Josip Đakić koji fino u kršćanskom duhu odgaja svoju djecu? pic.twitter.com/uPpnxDRFZi — Tomislav Martek (@tomislav_martek) January 18, 2019

- Zbog čega? Ma dajte molim vas. Nemojte me više zvati da dajem izjave na ovakve teme, jer neću. Vi stvarno kao i Grmoja provocirate. O čemu govorimo? O jednoj banalnoj riječi koja je zapravo smirila gospodina Grmoju i on je otišao. Iako nije ugodna ni lijepa, ali je bila efikasna. Ostavio je naš klub na miru. Poslije je dolazio da bi išli na kavu, razgovarali. Rekao sam mu 'ne dolazi u obzir, ti si svoje rekao'. Izvrijeđao nas je, omalovažavao, lagao javnost i nemamo što razgovarati niti se ispričavati - poručio je Đakić.

Na pitanje je li Grmoja klošar kao što mu je rekao zastupnik HDZ-a, Đakić je odgovorio: "Ovakvim ponašanjem zapravo i da".