'Neka HDZ i Most bračne svađe rješavaju u ringu, ne u Saboru'

Nakon incidenta u Saboru te reakcija vladajućih za SDP-ovci upozoravaju kako HDZ, Vlada i premijer mladima i ostalim građanima poručuju kako je prihvatljivo laganje, agresivnost, ne odgovarati za postupke te ne ispričati se kad pogriješiš.

- Snimka jasno pokazuje da premijer nije reagirao na optužbu za veleizdaje nego na spomen anemije. Htio se probiti do Nikole Grmoje da se obračunaju - rekao je Gordan Maras (SDP) navodeći da Grmoja nije izašao iz sabornice kao što to tvrde premijer i HDZ.

Zanima ga i zašto se HDZ ne ogradi od takvog ponašanja i ističe da bi se premijer i Vlada da imaju imalo odgovornosti trebali ispričati.

- Pitanje je zašto premijer laže građane pored zdravih očiju. Što rade skrivećki kada kod ovakvih očitih stvari pokušavaju lagati - pitao je Maras.

Tanka granica između ljubavi i mržnje

Sabina Glasovac (SDP) podsjeća kako smo se u Saboru nagledali svega, ali prvi puta u povijesti da premijer pokušava fizički nasrnuti na zastupnika.

Podsjetila je da se premijer podcjenjivački i ružan način odnosi prema zastupnicima, ali i drugima koji ne dijele njegovo mišljenje, kritiziraju rad vlade ili pitaju što mu se ne sviđa ne bi li time pokazao svoju nadmoć.

- Premijer je pokazao da to što izgledate uglađeno, europski i briselski ne znači da se ne ponašate balkanski u najgorem smislu te riječi. To truje javni prostor i nitko to ne bi smio raditi, a najmanje premijer - kazala je.

Glasovac je napomenula kako smo jučer svjedočili i kako je vrlo tanka granica između ljubavi i mržnje.

- Dojučerašnji ljubavnici, bračni partneri koji su bili u interesnom braku, kad su taj brak razvrgnuli jedni po drugima siju mržnju. Molila bih Most i HDZ da zbog svojih ljubavnih razmirica i pucanja braka, koji je Andreja Plenkovića doveo na vlast, sa svoje razmirice i mržnju rješavaju u boksačkom ringu, ne u Saboru - poručila je Glasovac.

Apelirala je i na članove Vlade da se ponašaju dostojni i čašću prema odgovornosti koja im je povjerena. Agresivna reakcija ministra Krstičevića na banalnu provokaciju oporbe je, kaže, nešto što je neviđeno.

- Podsjećamo Krstičevića da u svom srcu može biti ratnik i vojnik cijeli život, no da je danas civil i ministar. Neka se ponaša u skladu ako ne s dužnošću onda s čašću koja mu je povjerena - rekla je.

'Ako ga je već namjeravao udariti, žao mi je što to nije ostvario'

Upozorava da upravo zbog trovanja javnosti mladi napuštaju Hrvatsku, a nastavi li se ovim putem strahuje da će još više mladih zaključiti da sretniju budućnost trebaju tražiti izvan zemlje.

Arsen Bauk (SDP) koji je u sabornici sijedio blizu Nikole Grmoje nije siguran kako bi sve završilo da se između premijera i zastupnika nisu ispriječili drugi ljudi.

- Ako je predsjednik Vlade namjeravao udariti Grmoju žao mi je što to nije ostvario. To bi imalo određene političke posljedice za njega i nadam se bez fizičkih posljedica za Grmoju - kazao je Bauk.

I dok iz HDZ-a poručuju da bi DORH trebao ispitati klevete in optužbe za veleizdaju, Bauk uzvraća:

- Stranka koja je sponzor i kojoj je proteklih godina modus operandi bio govor mržnje, valjda najbolje zna što znači govor mržnje - zaključio je SDP-ovac.