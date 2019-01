Reakcije ministara: 'Grmoja me iznenadio, to je baš brz dečko'

Incidenti tijekom prvog radnog dana Sabora nakon zimskog odmora za koje su zaslužni premijer Andrej Plenković, Nikola Grmoja (Most), ali i ministar obrane Damir Krstičević neizostavna je tema na Markovom trgu.

- Prije svega, premijer i ministar dali su svoje očitovanje. Ta razina populizma u hrvatskom društvu i hrvatskom saboru je nedopustiva. Optuživanje predsjednika Vlade za veleizdaju je nedopustivo. On je rekao da nije bilo fizičkog nasrtaja, nego je tražio jasan stav i mišljenje na koga se misli kada se iznose tako teške optužbe - rekao je ministar obrane Tomo Medved.

- Ne može se na taj način, kroz populističke i neodgovorne optužbe, odnositi prema Vladi koja je odgovorna i nositelj stabilnosti te nositelj gospodarskog rasta - objasnio je Medved.

Na pitanje kako komentira reakciju ministra Krstičevića, Medved ističe da je ministar obrane dvije godine radio na projektu nabave, uložio puno truda, vremena i energije u to, kao i cijeli njegov tim.

- Ne mogu se, posebice oni zastupnici i predstavnici onih stranaka koji su u posljednjih nekoliko godina provodile cirkus od nabava, tako odnositi prema ministru - poručio je. Dodao je kako Krstičevićeva reakcija možda i nije bila "najodgovornija", ali isto tako ne shvaća "takav oblik provokacije i neodgovoran odnos zastupnika".

- Postoji rasprava, postoje razni oblici kritiziranja, ali ovo nije bila razina koju zaslužuje ministar obrane - istaknuo je ministar Medved.

"Grmoja me iznenadio, to je brz dečko, nikad ne bih rekao"

Cijelu situaciju je komentirao i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

- Premijer nije nasrnuo ni na koga, a ekipa iz Mosta je stvarno bezobrazna. Posebice me Grmoja iznenadio, to je izrazito brz dečko, iako ne bih nikada rekao - kratko je prokomentirao Tolušić.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja, Predrag Štromar upozorio je na sve jači populizam u Hrvatskoj.

"Ne mislimo o reformama, već želimo dobiti bodove"

- Kad populisti gube živce, onda traže razne načine da se nekome svide. I na taj način, mržnjom, žele osvojiti glasove - rekao je Štromar. Nije htio komentirati reakcije premijera Plenkovića, no rekao je da "mržnja koja je trenutno u saborskom i političkom prostoru nije dobra za Republiku Hrvatsku" te da populistički način ponašanja i reagiranja nije dobar.

- Ne mislimo o obrazovanju, gospodarstvu i reformama, već na populistički način želimo dobiti bodove - rekao je te dodao da svi svatko trebao razmisliti kako reagirati kada ga netko izaziva.

"Javne sjednice bi nam djecu mogle pretvoriti u Grmoju"

Ministar Lovro Kuščević predložio je da se sjednice Sabora prestanu prenositi za javnost "da naša djeca ne bi postala Nikola Grmoja".

- Optužiti nekoga da je veleizdajnik je dno dna - kazao je Kuščević.

Što se tiče reakcije ministra Krstičevića, Kuščević je rekao da je u njemu tada očito "nadvladao vojnik nad političarom".

Sa svojim kolegama slaže se i ministra kulture Nina Obuljen Koržinek koja tvrdi da je "optužiti premijera za veleizdaju dno dna".

"Krstičević je emotivno reagirao i razumijem ga"

- Premijer je krenuo prema njemu da sve razjasni, ali s njima nema razgovora. To je strašno - objasnila je ministrica Obuljen te komentirala reakciju ministra obrane.

- Gospodin Krstičević je emotivno reagirao i razumijem ga. Teško je kada sjedite u Saboru kada iznosite argumente, a ovdje se iznose neistine... Sabor mora biti mjesto gdje se raspravlja, govori se o argumentima. Oporba je tu da kritizira, ali neke stvari su ispod razine - naglasila je.

Ministar financija Zdravko Marić nije htio komentirati obračune u Saboru, već je samo kratko istaknuo da su svi "sve vidjeli".

- Čuli ste kakve su riječi bile upućene - kratko je kazao.

Ministar prometa Oleg Butković je ponovno, kao i njegove kolege, rekao da je sramotno što je netko od zastupnika nazvao premijera veleizdajnikom. Na pitanje kako komentira da su tako komunicirali i zastupnici HDZ-a, Butković je rekao da ne odobrava da itko iz bilo koje stranke tako razgovara te da on nikada nije koristio takav rječnik.

- I to posebice reći predsjedniku Vlade da radi za interese Srbije, a znamo kakvu povijest imamo sa Srbijom - rekao je.

"To je loša poruka, posebice za djecu"

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da je to vrlo loša poruka. Istaknula je da u hrvatski Sabor dolaze i učenici te da je to, što djeci, a što odraslima, loša poruka i loš način da se poveća povjerenje u institucije.

- Ono što mi moramo raditi je služiti građanima Republike Hrvatske i zajedničkim snagama tražiti rješenja te argumentirano raspravljati - objasnila je Divjak.

Dodala je kako se u Saboru ne smije raditi "teatar za medije", nego da ono što se kaže u Saboru treba potkrijepiti argumentima.

- Uvjerena sam da, tko god poznaje premijera, zna da nije imao nikakvu namjeru obračuna ili kontakta sa zastupnikom - rekla je ministrica demografije Nada Murganić.

- No, reći u Saboru, bez obzira jesi li zastupnik i štiti li te imunitet, visokopozicioniranim državnicima, da rade za interese tuđe države, da rade za interese Srbije, to je strašna uvreda. Ne znam s čime bih ju mogla usporediti - rekla je Murganić.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić samo je kratko rekao da "cirkusante i populiste" ne želi komentirati.

"Nije bilo nikakvog obračuna"

Ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić rekao je kako nije bilo nikakvog obračuna između premijera Andreja Plenkovića i Mostovog zastupnika Nikole Grmoje ocijenivši neprimjerenim reakcije Grmoje i SDP-ova zastupnika Franka Vidovića u Hrvatskom saboru.

- Nije bilo nikakvog obračuna. Smatram primjerenim situaciju u kojoj netko, u ovom slučaju premijer Plenković, koji zaslužuje definitivno vis-a-vis svoga rada i pozicije poštovanje svakog saborskog zastupnika i građanina ove zemlje. Smatram apsolutno primjerenim da takav netko upita nekoga tko ga smatra veleizdajnikom i anemičnim što je na to mislio. Druga strana u pravilu koristi jezik ulice i očito je to način na koji misle unaprijediti sustav i učiniti hrvatsku boljom. Mislim da su hrvatski građani toga svjesni i da će to honorirati na izborima. U ovoj zemlji treba početi raditi. Od velikih riječi, pogotovo takvih riječi, pokazalo se u zadnjih 27 godina, nema apsolutno ništa - rekao je Ćorić.

Upitan o reakciji ministra obrane Damira Krstičevića odgovorio je da je Krstičević dvije godine svog mandata potrošio na proces koji na kraju nije dobro završio. Istaknuo je da su Ministarstvo obrane i vlada učinili sve da Hrvatsku učine sigurnijom zemljom i vjerujem da ćemo to učiniti.

- Što se tiče reakcije SDP-ova Franka Vidovića, sami procijenite na što liči da netko igračke izvlači iz svoje saborske klupe, nosi kroz Hrvatski sabor i uz posprdan osmijeh uručuje ministru obrane koji je učinio više za borbenu spremnost hrvatske vojske nego cijela ta vlada (SDP-a) u četiri godine mandata - kazao je Ćorić.