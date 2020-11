'Ako Bandić dobije izbore bit će to naše greške u koracima'

<p>Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> izjavila je u ponedjeljak da ako predstojeće lokalne izbore u Zagrebu ponovno dobije Milan Bandić, onda to neće biti njegov uspjeh, nego "greške u koracima" političkih opcija od centra lijevo.</p><p>- Ono za što se ja zalažem je da se nas što više, ako možemo, okupimo u prvom krugu i imamo zajedničkog kandidata (za gradonačelnika) u prvom krugu - rekla je je Mrak-Taritaš novinarima koji danas, treći dan, prate zasjedanje 37. sjednice zagrebačke Gradske skupštine.</p><p>Sjednica se održava online, a 10-ak oporbenih zastupnika na online sjednici sudjeluje iz dvorana Stare gradske vijećnice.</p><p>Što se tiče podrške u drugom krugu izbora, Mrak-Taritaš objašnjava da se 'ljudi iscrpe u prvom krugu, a ako njihov kandidat ne prođe, loše se osjećaju, pa onda netko i izađe.</p><p> - Dakle, ako je moguće imati što više nas, stati oko jednog kandidata ili kandidatkinje. A ako nije moguće, svatko će ići sa svojim, a onda u drugom krugu, naravno da neće biti podrška niti HDZ-u niti gospodinu <strong>Milanu Bandiću</strong>, ali drugi krug je onda sekundicu prekasno - ustvrdila je Mrak-Taritaš. </p><p> Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a najavila je da će iskoristiti sljedećih 15-tak dana za razgovor, a sredinom ili krajem studenog jasno će reći koja je njihova opcija i kako idu na lokalne izbore koji će se održati u svibnju iduće godine.</p><p>Mrak-Taritaš kaže da izbori nisu tako daleko i da treba na vrijeme reagirati. Smatra da ako to učine krajem studenog imaju još dovoljno vremena čak i da krenu s apsolutno novim kandidatom, da se on isprofilira.</p><p>Bandića ne treba podcijeniti, a ne treba ga ni precijeniti, dodala je, ustvrdivši da će "biti zanimljivo vidjeti hoće li HDZ ponovno ići sa svojim alibi kandidatom pa dati zapravo podršku gospodinu Bandiću ili će HDZ ići s jakim kandidatom i onda je pitanje kako će se gospodin Bandić posložiti". Poručuje da to treba imati na umu.</p><p>- Ali ono što mi trebamo imati na umu koji se nalazimo od centra lijevo - ako mi idemo s puno kandidata onda će netko dobiti dva posto, netko šest, netko 12, netko će dobiti da uđe u drugi krug. I onda imate samo 14 dana da to sve objedinite, a što će biti relativno malo vremena - rekla je. </p><p> Mrak-Taritaš kaže da kako ide vrijeme ima sve više volje da se kandidira za gradonačelnicu Zagreba, ali da je vrlo razumna.</p><p>- Ovi izbori su izbori u kojima je konačni cilj pobijediti gospodina Bandića i doći kraju njegovog načina upravljanja Gradom Zagrebom - rekla je predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a, dodavši kako misli da trebaju izabrati kandidata koji može odraditi izbore, a iza toga okupiti tim koji može upravljati Gradom Zagrebom.</p><p> Osvrćući se na današnji, treći dan sjednice Gradske skupštine, rekla je da nemaju puno očekivanja jer je tu evidentna jedna vrlo stabilna koalicija HDZ-a i Bandića i sve što je važno Bandiću i HDZ-u, to će se i izglasati. Rekla je kako je 'jedino bilo malo iznenađenje, a možda i nije, kada se kolege iz HDZ-a nisu snašli pa Izvješće o polugodišnjem radu gradonačelnika Bandića nije prošlo'. Međutim, važne točke - način zakupa javnih površina i Blok Badel - uredno su izglasane u kontekstu korone i online sjednice, a to je velika šteta za proračun i za Grad Zagreb, ustvrdila je. </p><p>Mrak-Taritaš kaže da je Grad Zagreb dužan 12 milijardi kuna, a da izvješće o Zagrebačkom holdingu pokazuje povećanje broja zaposlenih i plaća za njih, a, kako tvrdi, radi se o većem iznosu nego što će se iz proračuna izdvojiti za potres, za koronu i za poplavu.</p><p> - To govori o načinu upravljanja. S jedne strane je to puno priče, slatkorječivost gradonačelnika, da ne kažem i kolega iz HDZ-a, a s druge strane stvarnost, a stvarnost je zaista opustošen proračun Grada Zagreba - rekla je Mrak-Taritaš. </p>