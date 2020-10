'Okupit ćemo centrističko-lijevu koaliciju da maknemo Bandića'

Što se SDP-a tiče, donijeli smo zaključak da do 30. studenog općinska i gradska, a do 15. prosinca županijske organizacije obavijeste tajništvo stranke o svojim planovima i ciljevima za lokalne izbore...

<p>Predsjednik SDP-a <strong>Peđa Grbin</strong> u četvrtak je izrazio uvjerenje da će se u Zagrebu okupiti koalicija od centra na lijevo i na izborima "maknuti Bandićevu koruptivnu hobotnicu".</p><p>Nije se, međutim, htio izjašnjavati hoće li kandidat za zagrebačkog gradonačelnika biti <strong>Gordan Maras</strong>.</p><p>Nakon višesatne sjednice Predsjedništva SDP-a izvijestio je da su raspravljali o pripremama za lokalne izbore, ali i o aktualnoj političkoj situaciji.</p><h2>Vlada se skriva iza odluka Stožera</h2><p>- Mi u Predsjedništvu stava smo da Vlada ne vodi kovid-krizu na odgovarajući način. Vlada se skriva iza odluka Stožera koje su potpuno neprimjerene i neadekvatne situaciji. Odgovor Hrvatske na porast broja zaraženih praktički se sveo na zabranu točenja alkohola - izjavio je Grbin novinarima.</p><p>Rekao je i da, usporedimo li situaciju u Hrvatskoj s Njemačkom ili Francuskom, vidimo da je broj zaraženih prema broju stanovnika veći nego u tim državama, a one su uvele daleko strože mjere nego što su u Hrvatskoj.</p><p>- Nitko pri zdravoj pameti ne može zagovarati lockdown, ali ako Vlada nastavi ne djelovati , lockdown bi se mogao pokazati kao ono u čemu ćemo silom prilika završiti - smatra Grbin.</p><p>Rekao je i da od Vlade žele jasnu strategiju i jasne odgovore je li u Hrvatskoj na djelu švedski scenarij, ima li Hrvatska svoj scenarij i strategiju i, ako postoji, koja je.</p><p>- Posebno poručujemo Vladi da se prestane skrivati iza Stožera i preuzme odgovornost koju je dobila od građana na izborima i da se ova kriza počne rješavati konkretnim odlukama Vlade i konkretnim zakonima koji će dati smjer suočavanja s kovid-krizom - poručio je.</p><p>Kazao je da bi SDP, da je sada na vlasti, donio zakone koji bi definirali da Stožer nije taj koji donosi konkretne odluke, poput Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, nego bi Vlada preuzela odgovornost.</p><p>Usto, dodao je Grbin, da mjere moraju biti vezane uz porast broja zaraženih, odnosno, ako uvedemo mjeru, onda moramo imati i jasni pokazatelj što njome želimo postići i djeluju li mjere.</p><p>- Premijer danas bez ikakvih kriterija govori da postoje naznake da mjere daju učinak, a istodobno danas je dan s najviše zaraženih u Hrvatskoj od početka krize - ustvrdio je.</p><p>Grbin je izvijestio i da je <strong>Željko Sabo</strong> iskoristio statutarnu mogućnost i svoje mandate u Predsjedništvu i na čelu Županijske organizacije Vukovarsko-srijemske stavio u mirovanje dok se protiv njega vodi kazneni postupak.</p><p>Što se SDP-a tiče, donijeli smo zaključak da do 30. studenog općinska i gradska, a do 15. prosinca županijske organizacije obavijeste tajništvo stranke o svojim planovima i ciljevima za lokalne izbore.</p><h2>Vjerujem da će stranke postići dogovor oko najboljeg kandidata</h2><p>Organizacije su zadužene da odmah počnu s izborom kandidata za izvršne funkcije i predstavnička tijela, da se formiraju lokalni izborni stožeri te da se počnu koalicijski pregovori s potencijalnim partnerima za izbore, rekao je dodavši da su formirali i izborni stožer na čelu s <strong>Vilijem Bassaneseom</strong>, gradonačelnikom Umaga.</p><p>Upitan hoće li Gordan Maras biti kandidat za gradonačelnika Zagreba, Grbin je odgovorio da Predsjedništvo SDP-a nije ovlašteno za donošenje odluka o kandidatima za lokalne samouprave nego će tu odluku donijeti Gradska organizacija u Zagrebu.</p><p>Naravno da će Predsjedništvo s njima biti u komunikaciji i pomoći u koalicijskim pregovorima, ali krajnju odluku donijet će organizacija u Zagrebu, dodao je.</p><p>Što se koalicija na lokalnim izborima tiče, svaka će od organizacija procijeniti što je za nju na izborima najbolje, kazao je čelnik SDP-a.</p><p>- Kada je riječ o Zagrebu, ja sam za onakav način izlaska koji će jamčiti da se s čela Zagreba makne koruptivna hobotnica utjelovljena u Milanu Bandiću i vjerujem da će sve političke stranke, od centra do ljevice sjesti za stol i razgovarati o određenom vidu suradnje i zajedničkom nastupu koji će omogućiti da Zagreb napokon dobije vlast kakvu zaslužuje - poručio je Grbin.</p><p>Nije htio licitirati s imenima osoba koje su rekle da ih politički angažman ne zanima, poput <strong>Borisa Jokića</strong>, o kojemu mediji ovih dana spekuliraju, dodavši da vjeruje da će stranke koje će nastupiti u koaliciji postići dogovor oko najboljeg kandidata.</p><p>Hoće li ta osoba biti iz SDP-a, nestranačka ili iz treće stranke, to je stvar koalicijskih dogovora, kazao je, najavivši da pregovori kreću uskoro. Na pitanje, može li to biti Maras, odgovorio je da ne želi nagađati o imenima niti SDP ima još definirano tko će biti kandidat za gradonačelnika.</p>