Petek: 'Spreman sam, zbog dobra Zagreba i građana, staviti svoju ambiciju u korist tima'

Situacija u Gradu Zagrebu je politički zrela za promjene. Najlogičnije bi bilo da se od centra prema lijevo ujedinimo i idemo s jednim kandidatom u interesu građana Zagreba

<p>Nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini <strong>Renato Petek </strong>u ponedjeljak je najavio da bi, u korist tima, mogao odustati od kandidature za zagrebačkog gradonačelnika.</p><p>- Situacija u Gradu Zagrebu je politički zrela za promjene. Najlogičnije bi bilo da se od centra prema lijevo ujedinimo i idemo s jednim kandidatom u interesu građana Zagreba. U tom kontekstu sam spreman, zbog dobra Zagreba i građana, staviti svoju vlastitu ambiciju u korist tima - izjavio je Renato Petek Hini u stanci sjednice Gradske skupštine, koja se i danas treći dan održava online.</p><p>Desetak oporbenih zastupnika u online sjednici sudjeluje pak iz dvorana Stare gradske vijećnice.</p><p>Petek, koji je i predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika, objasnio je da im na predstojećim lokalnim izborima nije cilj samo pobijediti <strong>Milana Bandića</strong> nego uspješnije koristiti gradske resurse, riješiti brojne probleme i pretvoriti Grad Zagreb u metropolu koja se može ravnopravno nositi i imati kvalitetu usluga kao drugi srednjoeuropski gradovi. </p><p>No, rekao je, ako ne dođe do konstituiranja takvog cilja, spreman je i sam izaći na lokalne izbore kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.</p><p>Osvrćući se na današnji nastavak sjednice Gradske skupštine, rekao je da je predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a <strong>Anka Mrak-Taritaš</strong> zatražila stanku kako bi se provjerilo je li se neke druge osobe, umjesto prozvanih zastupnika, javljaju na glasanju.</p><p>- Možda zbog kvalitete zvuka, ali možda je i stvarno to činjenica jer se događa da se konkretno zastupnica Gordana Rusak (nestranačka, iz Kluba Bandić Milan 365) nije sama javljala nego se u njezino ime javljao netko drugi, jer nismo mogli vidjeti preko kamere o kome se radi. Tako da će se to provjeriti - rekao je Petek.</p><p>Na sjednici je podržao prijedlog zastupnika <strong>Marka Torjanca</strong> za postavljanje spomenika stožernom generalu <strong>Petru Stipetiću</strong> u Zagrebu.</p><p>Na dnevnom redu skupštinske sjednice bit će i točke o sljemenskoj žičari i gospodarenju otpadom, na prijedlog Kluba nezavisnih zastupnika koji traže detaljno izvješće o realizaciji tih projekata.</p><p>- Na koji način se zapravo rješava problem gospodarenja otpadom je izuzetno važno za Grad Zagreb. Ulažu se stotine milijuna kuna. Idemo li u dobrom smjeru ili ne, trebalo bi biti vidljivo iz jednog takvog detaljnog izvještaja - rekao je Petek.</p>