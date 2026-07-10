Ako idete na Medvednicu, oprez! Kreće sječa oštećenih stabala oko Medvedgrada

Iz Šumarije Zagreb navode da su šumari na području gospodarske jedinice Sljeme - Medvedgradske šume, u šumskim odjelima 26 do 29, oko starog grada Medvedgrada te Velikog i Malog potoka, zamijetili veći broj oslabljenih i suhih stabala te su pristupili sanaciji šteta. "Riječ je o nužnim, stručnim zahvatima koji dugoročno šumu čine zdravijom i otpornijom na ekstremne vremenske uvjete", izjavio je upravitelj Šumarije Zagreb Dalibor Babić.

Dodao je da su predmetne površine već prirodno pomlađene mlađim autohtonim vrstama, zbog čega će budući uzgojni radovi biti jednostavniji. Pozvao je građane, planinare i posjetitelje na oprez u blizini područja na kojima se stabla sijeku.

Iz Šumarije ističu da je sanitarna sječa preporučena službenim nalazom Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko te da je provođenje mjera propisano Zakonom o šumama, a cilj je uklanjanje potencijalno opasnih stabala, sprječavanje širenja nametnika i povećanje sigurnosti posjetitelja Parka prirode Medvednica.

Babić je naveo da su ljetni mjeseci jedino razdoblje kad su takvi radovi izvedivi zbog dužih perioda bez padalina na strmom terenu, ocijenivši da su medvednička šume "svojevrsna pluća cijelog Zagreba" o kojima treba voditi adekvatnu brigu.

Iz Šumarije dodaju da je na području Medvedgrada, zbog klimatskih promjena, zabilježeno pojačano sušenje drvne mase, poglavito obične bukve i hrasta kitnjaka, te da su svi radovi dio važećeg Programa gospodarenja i Plana sječe za 2026. godinu.