Tijekom današnje rasprave u Saboru o razrješenju ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, koji je u pritvoru, i imenovanju za vršitelja dužnosti te funkcije njegova zamjenika Renata Kunića, oporba je istaknula i problem srozavanja HRT-a pod mandatom ove Uprave srozao. Građani plaćaju pristojbu, naglasili su, a dobivaju nekvalitetan program i reprize. Ukidaju vlastite emisije pa onda kupuju iste od vanjske produkcije. A najviše zamjeraju HRT-u, naglašavali su redom, što radi u službi vladajućih.

- HRT nije javni nego režimski servis. Pretvorili su se u glasnogovornika vladajućih - isticali su naglašavajući kako je osim postavljanja novog ravnatelja, HRT-u potrebna dubinska analiza i temeljite promjene.

HDZ-ovu Josipu Boriću , s druge strane, teze o lošem programu, ali i da je HRT režimska televizija, baš i ne shvaća. Pa je usporedio, primjerice Informativni program javne i komercijalnih televizija i i vrlo ozbiljno poručio kako su Dnevnici na svim programima gotovo jednaki.

- Za mene je percepcija programa subjektivna stvar i nekome se nešto sviđa, nekome ne. Hajmo na Informativni program i središnje emisije koje idu u razmaku od sat vremena. 90 posto svih vijesti su jednaki u svakom od tih Informativnih programa, hoćete li na komercijalnim televizijama, hoćete na državnoj. E sad, ako je ovo režimska televizija, kakve su onda komercijalne ako i one vrte iste vijesti i malo drugačije to objasne? Ja to ne mogu razumjeti. Svi vrte isto, kao da se iz istog centra uređuju, hajde pogledajmo sve tri večeras - poručio je.

Njegova prezimenjakinja Rada Borić, zastupnica platforme Možemo, istaknula je kako to nije točno.

- Jednom ću vam donijeti malu analizu kako izgleda Dnevnik jedne televizije i kako izgleda Dnevnik HTV-a, i koji su sadržaji i minutaže. Pa pogledajte samo minutažu gdje god je premijer i je li to prva vijest ili sedma i na kojoj televiziji - rekla je.