UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta

Dvojica mladića poginula su u teškoj prometnoj nesreći u noći sa subote na nedjelju u Ulici Aleje Vukovar u Kutini.

Kako javlja policija, nesreću je izazvao mladić (23) u automobilu kutinskih registracija koji zbog neprilagođenog razmaka nije uspio na vrijeme reagirati te je udario u vozilo ispred sebe kojim je upravljala žena (49).

Foto: Čitatelj 24sata

Zbog snažnog je udara njezin automobil odbačen u odvodni kanal te je udario u betonsko-žičanu ogradu. Automobil kojim je upravljao mladić prešao je na suprotnu kolničku traku, nakon čega je u njega udarilo vozilo kojim je upravljao drugi mladić (27). Obojica su poginuli na mjestu.

Vozačica prvog vozila te dva putnika (17) iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede. Na mjestu nesreće proveden je očevid pod vodstvom zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Zbog provođenja očevida i uklanjanja posljedica nesreće, županijska cesta 3124 bila je zatvorena za sav promet od 1.38 do 8 sati, a promet se u tom razdoblju odvijao obilaznim pravcima.

Foto: Čitatelj 24sata

Po završetku očevida pozvana je i vučna služba, a čitatelj 24sata poslao nam je fotografije ostataka automobila koji su sudjelovali u nesreći.