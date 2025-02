Ako je netko šutio o smeću, svojom ga je šutnjom pokrivao

”Jesmo li se za ovakvu Hrvatsku borili?”, “Kakav je ovo kriminal, pa to je strašno...”, “Tko će to sanirati, i hoće li sanacija potrajati godinama...”, samo je dio ljutitih, bijesnih - itekako opravdanih - komentara čitatelja ispod tekstova o otpadu odbačenom i zakopanom u okoliš u organizaciji privedene družine. Svi smo zgroženi ne samo nelegalnim rabotama nego i time što su otkrivene tek sad. Kako je moguće da netko negdje zakopa 35.000 tona smeća, da zbog toga krči šumu, da smeće baci na otvoreni prostor, a da to nitko ne vidi i ne prijavi?

