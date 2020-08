'Ako je prijevoz vojnim brodom najracionalniji i najsigurniji, tad država to treba osigurati...'

Sugovornik koji je želio ostati anoniman napominje kako predsjednik države ima pravo koristit se vojnim resursima, kao i premijer te ministar obrane. Vojni helikopteri i brodovi moraju letjeti i ploviti određeni broj sati.

<p>Predsjednik države i Vlada, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova, moraju se očitovati o tome je li put<strong> Zorana Milanovića</strong> u Albaniju bio dogovoren, budući da prema Ustavu sukreiraju vanjsku politiku, te što je bila njegova svrha, stav je <strong>Dalije Orešković</strong>, bivše šefice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.</p><p>Kad javnost dobije taj odgovor, znat će je li Milanovićev put, za koji su korišteni vojni resursi, bio privatni ili službeni.</p><p>- Ovakvu razinu političke bedastoće od Zorana Milanovića nisam očekivala - ističe Orešković.</p><p>Pitali smo Ministarstvo vanjskih poslova je li Milanovićev put bio dogovoren i koja mu je svrha. Odgovorili su da je naše veleposlanstvo u Tirani bilo obaviješteno o boravku predsjednika RH u Albaniji te da je diplomatska praksa prilikom inozemnog putovanja, bilo koje vrste, najviših državnih dužnosnika da se ona najave.</p><p>U Uredu predsjednika kažu da su Povjerenstvu dostavili i objavili relevantne informacije o Milanovićevu putovanju, a oni će danas odlučiti na koje će sve adrese ponovno slati dopise kako bi prikupili dokumentaciju s ciljem da se riješi slučaj za koji im je stigla anonimna prijava.</p><p>Orešković je stava da će “slučaj Milanović” završiti kao i onaj vezan za putovanje bivše predsjednice u SAD. Protiv <strong>Kolinde Grabar Kitarović</strong> nije pokrenut postupak jer Povjerenstvo nije dobilo svu traženu dokumentaciju, a dio je proglašen državnom tajnom.</p><p>- Mislim da će na isti način postupiti i Milanović. Ako imamo najviše dužnosnike koji se ponašaju kako žele i nikome ne polažu račune, daleko smo od pravne države, a institucije koje plaćamo da bi ih kontrolirali služe kao jalov paravan - ističe Orešković.</p><p>Sugovornik koji je želio ostati anoniman navodi da šef države ima pravo koristiti vojne resurse, kao premijer i ministar obrane. Vojni helikopteri i brodovi moraju letjeti i ploviti određeni broj sati.</p><p>- Oni lete ili plove sa predsjednikom ili bez njega - ističe.</p><p>Često vojni helikopteri i brodovi za prijevoz najviših dužnosnika koriste u sklopu obveznih letova ili plovidbe i ako je to iskorišteno za prijevoz najviših dužnosnika, tu nema dodatnih troškova za državu.</p><p>- I da ima, ako je to najracionalniji i najsigurniji prijevoz, država to treba osigurati, kaže - sugovornik, koji smatra da je cijela “gužva” oko toga nepotrebna.</p><p>Na Jadranu zbog velikih udaljenosti i ako nema adekvatnog prijevoza, visoki dužnosnici koriste vojni helikopter ili brod, a o tome odlučuju stručnjaci za zaštitu štićenih osoba. Podsjeća da je predsjednik RH štićena je osoba prve kategorije i to 24 sata i bez obzira je li na godišnjem, a to ograničava njegovu privatnost. Na raspolaganju su mu, kao i premijeru te ministru obrane, i vojni resursi. </p><p>- Razgovori s inozemnim kolegama ne mogu biti samo privatne naravi, kaže sugovornik navodeći kako im država mora osigurati prijevoz i osiguranje u slučaju i da ide na rođendan. </p>