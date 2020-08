Za Milanovićev put u Albaniju je plaćeno više od 100.000 kuna

U Milanovićevu uredu napisali su im da je ondje boravio u sklopu svojih predsjedničkih obveza. Trošak putovanja, odnosno, prijevoza podmiren je iz proračuna. Povjerenstvo za sukob interesa istražuje slučaj

<p>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa tražit će od Ureda predsjednika dodatna pojašnjenja i dokumentaciju koja se tiče boravka <strong>Zorana Milanovića</strong> u Albaniji polovicom kolovoza. Naime, nisu zadovoljni očitovanjem iz kojeg proizlazi da je ondje bio u sklopu svojih predsjedničkih obveza.</p><p>- S jedne se strane naglašava da je privatni put, s druge se nama u odgovoru kaže da je službeni, dakle, to je neka činjenica koja je kontradiktorna i koju ćemo morati utvrđivati. Svakako nam trebaju dokumenti koji bi potkrijepili ono što piše - izjavila je predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa <strong>Nataša Novaković</strong>.</p><p>U Milanovićevu uredu napisali su im da je ondje boravio u sklopu svojih predsjedničkih obveza. Trošak putovanja, odnosno, prijevoza podmiren je iz proračuna, kao i u svim slučajevima kada putuje. Smještaj u rezidenciji bio je, tvrde, na račun albanskog domaćina.</p><p>Radi li se o nedopuštenom daru, predsjednica Povjerenstva u ovom trenutku ne želi spekulirati. </p><p>- Predmet je tek otvoren, prikupljamo činjenice, ne mogu razgovarati o zaključcima. U svakom slučaju da bismo bilo što utvrdili bit će nam potrebna dokumentacija - kaže Novaković. </p><p>Tražit će ponovno dokumentaciju od predsjednika, ali i od MUP-a, obzirom da ga njegovi ljudi čuvaju jer je štićena osoba, doznaje <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/povjerenstvo-za-odlucivanje-o-sukobu-interesa-trazi-dodatna-pojasnjenja-o-milanovicevom-putu-u-albaniju---618012.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>Iz Ureda predsjednika poručili su da su "dostavili Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa i javno objavili sve relevantne informacije o boravku predsjednika Zorana Milanovića u Republici Albaniji". Službeno ni riječi i oko predsjednikova prijevoza.</p><p>Naknadno se doznalo, i to iz albanskih medija, da je Milanovića s otoka Hvara, gdje je bio na odmoru, vojni helikopter prevezao do Dubrovnika gdje se ukrcao na Učku, vojni brod ratne mornarice, nekadašnju Titovu jahtu. </p><p>- Mora sve bit transparentno. Treba sve pojasniti, kada se radi o javnom interesu, je li posjet bio privatni ili službe - smatra ministar uprave i pravosuđa <strong>Ivan Malenica.</strong> S njim se slaže i ministar vanjskih i europskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong>. </p><p>Osim izleta, u Povjerenstvu žele i do kraja razjasniti Milanović odnos s premijerom Ramom. </p><p>- Pa ćemo i tu činjenicu morati utvrđivati i naći načina da dođemo do informacije - poručuje Nataša Novaković. </p><p>Za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/povjerenstvo-za-odlucivanje-o-sukobu-interesa-trazi-dodatna-pojasnjenja-o-milanovicevom-putu-u-albaniju---618012.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> je potvrđeno iz Ministarstva obrane da je Milanović od 11. do 14. kolovoza na raspolaganju imao vojni brod i helikopter u odlasku i povratku iz Albanije. Ukupni troškovi prijevoza iznose nešto više od 100 tisuća kuna. </p>