Od subote vas mogu kazniti s 500 kuna ako nemate masku

Sabor je izglasao i uvode se kazne za nepoštivanje mjera protiv korona virusa. Za fizičke osobe one idu od 500 kuna za nenošenje maske pa do 10.000 kuna za nepoštivanje ograničenja privatnih okupljanja

<p>Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje je u petak izglasao Sabor sa 76 glasova za i 53 protiv, uvode se kazne za nepoštivanje mjera protiv korona virusa. Kazne vrijede od subote. </p><h2>Novčane kazne </h2><p><strong>500 kuna kazne </strong></p><p>Za nenošenje ili nepravilno nošenje maski, odnosi se na fizičke osobe. </p><p><strong>Od 10.000 do 40.000 kuna kazne </strong></p><p>Za pravne osobe ako se ne pridržavaju mjera propisanih zakonom, odnosno ako ne poštuju zabranu ili ograničenje javnih događanja i okupljanja ili ako ne poštuju zabranu ili ograničenje privatnih okupljanja </p><p><strong>Od 5000 do 10.000 kuna kazne </strong></p><p>Za prekršaj odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost. </p><p>Vlasnik privatnog posjeda platit će također kaznu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti privatno okupljanje protivno odredbama zakona.</p><h2>Tko provodi nadzor? </h2><p>Policija, inspektori tijela državne uprave nadležnog za Civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata te inspektori drugih tijela. </p><h2>Naplata kazni </h2><p>Usklađena je s odredbama prekršajnog zakona što znači da oni koji kaznu dobiju, ako je plate u roku od tri dana plaćaju 50 posto izrečene kazne.</p>