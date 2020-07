Mirna je u intervjuu za 24sata ispri\u010dala kako u akciji spa\u0161avanja nije bila jedina.\u00a0

- Pitala sam tu \u017eenu, koja je tako\u0111er spremno pomagala, jesu li zvali pomo\u0107. Mu\u0161karac koji je ondje s njom stajao rekao je kako zove cijelo vrijeme, no da ga ili izbacuje ili se nitko ne javlja. Ondje su bila jo\u0161 dva mu\u0161karca (mla\u0111i i srednjih godina) i komentirala kako je to gotovo, da mu se vi\u0161e ne mo\u017ee pomo\u0107i. Ja to nisam mogla prihvatiti - ispri\u010dala je Mirna.\u00a0

Cijelu pri\u010du o spa\u0161avanju Josipa iz\u00a0podvo\u017enjaka\u00a0u zagreba\u010dkoj Miramarskoj, pro\u010ditajte ovdje:\u00a0

\u00a0