Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Otac i terorist ISIS-a, ubijen tijekom masakra na plaži Bondi, prenio je vlasništvo svoje obiteljske kuće na suprugu, što se smatra "posljednjom uvredom" ubijenima i ozlijeđenima jer bi taj potez mogao spriječiti njihove obitelji u dobivanju odštete, piše NY Post.

Sajid Akram (50) prebacio je trosobnu nekretninu u Sydneyu na isključivo ime svoje supruge Venere Akram još u veljači prošle godine, izvijestio je australski Daily Telegraph. To se dogodilo nedugo nakon što je dobio dozvolu za kupnju snažnih pušaka koje su on i njegov sin Naveed (24) koristili u nedjeljnom terorističkom napadu u kojem je na proslavi Hanuke na plaži ubijeno petnaest ljudi.

​- Ovo u mojim očima jasno dokazuje da je on ovaj masakr planirao dugo vremena - izjavio je bivši državni ministar za borbu protiv terorizma, David Elliott.

​- Bilo bi sigurno pretpostaviti da je mislio kako će država ili žrtve zločina koji se spremao počiniti zaplijeniti njegovu imovinu - dodao je.

Posljednja uvreda žrtvama

Prijenos vlasništva kuće također će vjerojatno spriječiti žrtve masovne pucnjave da tuže Akramovu ostavštinu za naknadu štete.

​- Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa - rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo, Sam Macedone.

​- To je posljednja uvreda žrtvama - dodao je.

​- Učinio je to na temelju toga da, ako mu se nešto dogodi i ljudi ga tuže, ne mogu uzeti kuću njegove supruge.

Supruga tvrdila da ništa nije znala

Par je kuću u Bonnyriggu, na jugozapadu Sydneya, kupio 2016. godine za iznos od otprilike 425.000 eura. Nakon nedjeljnog masakra, Akramova supruga je policiji rekla kako je mislila da su njezin suprug i sin Naveed otišli na pecanje. Dvojica osumnjičenika optužena su za ubojstvo petnaest ljudi u antisemitskom napadu usmjerenom na Židove koji su na poznatoj plaži slavili Hanuku.

Mlađi Akram, koji je ranjen u napadu, u srijedu je optužen za 59 kaznenih djela, uključujući petnaest optužbi za ubojstvo. Pravni proces protiv njega tek je započeo, dok obitelji žrtava ostaju suočene s bolnim saznanjem da pravdu kroz materijalnu odštetu vjerojatno neće moći ostvariti.