Legionela u zagrebačkom vrtiću!

U Dječjem vrtiću Bajka u Selskoj otkrivena je bakterija legionela u sustavu tople vode, potvrdila je ravnateljica Dječjeg vrtića Bajka Snježane Lozančić.

Objekt je od danas privremeno zatvoren kako bi se provele sve mjere po preporukama Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija, piše Net.hr.

U četvrtak je tako najavljeno ispiranje vodovodnog sustava i ponovno testiranje vode. Djeca će za to vrijeme ići u centralni Dječji vrtić Bajka u Zorkovačkoj 8. Iz vrtića su naglasili da se Legionella ne prenosi konzumacijom vode već udisanjem aerosola.

Nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima.