Obavijesti

News

Komentari 16
PREMJESTILI SU DJECU

Legionela u zagrebačkom vrtiću!

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Legionela u zagrebačkom vrtiću!
Foto: 24sata

U obavijesti roditeljima ravnateljica također navodi kako je o nalazu odmah obavijestila nadležne stručne službe

U Dječjem vrtiću Bajka u Selskoj otkrivena je bakterija legionela u sustavu tople vode, potvrdila je ravnateljica Dječjeg vrtića Bajka Snježane Lozančić.

Objekt je od danas privremeno zatvoren kako bi se provele sve mjere po preporukama Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija, piše Net.hr.

PREVENCIJA JE KLJUČ Potvrđena u vrtiću u Zagrebu: Evo što je legionela, koji su simptomi i zašto je tako opasna
Potvrđena u vrtiću u Zagrebu: Evo što je legionela, koji su simptomi i zašto je tako opasna

U četvrtak je tako najavljeno ispiranje vodovodnog sustava i ponovno testiranje vode. Djeca će za to vrijeme ići  u centralni Dječji vrtić Bajka u Zorkovačkoj 8. Iz vrtića su naglasili da se Legionella ne prenosi konzumacijom vode već udisanjem aerosola.

Nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025