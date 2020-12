Ako oporba ne izađe zajedno, opet će gledati leđa Bandiću

Iako je Bandić sve stariji i nemoćniji, nedavno su na kladionicama njegove šanse ponovno počele rasti. Premda je napunio 65, i zreo je za mirovinu, smatra da je zdravstveno nesposoban za penziju

<p>Maras je shvatio da je ‘game over’, čini se da će se SDP dogovoriti s Tomaševićem i Možemo, kaže naš izvor iz vrha stranke s Iblerova trga govoreći o imenu kandidata ljevice i centra za čelnog čovjeka Zagreba.</p><p>Gordan Maras, šef zagrebačke organizacije SDP-a, bio je izuzetno zagrijan za tu utakmicu. On u stranci kotira kao čovjek koji bi se kandidirao i za radno mjesto Pape kad bi bio raspisan javni natječaj.</p><p>No veći dio jeseni u novinama smo čitali naslove koji su odražavali silazni trend njegovih šansi: “Maras još vjeruje da će biti gradonačelnik”, “U SDP-u vjeruju da Maras nije dobro rješenje za gradonačelnika Zagreba”... A sad: “Maras - kraj igre?”.</p><p>Proljetni lokalni izbori izuzetno su važni jer će doći pri kraju pandemije, u vrijeme prevrednovanja svih vrijednosti. Jedna stranka u metropoli stoji tradicionalno loše. To je HDZ, koji nakon Tuđmanova odlaska nije iznjedrio ni jednoga kandidata koji bi imao realne šanse osvojiti Zagreb. No oni su se upustili u divlji, ali solidan interesni brak s Milanom Bandićem, koji traje već godinama. HDZ-u plinara, ljekarne i neki drugi resursi, Mikiju sve ostalo plus imunitet, to je formula dugog trajanja, premda zvuči dosta neslavno.</p><h2>Bandiću treba svaki peti glas u Zagrebu</h2><p>Iako je Bandić sve stariji i nemoćniji, nedavno su na kladionicama njegove šanse ponovno počele rasti. Premda je napunio 65, i zreo je za mirovinu - zakonske uvjete ima - čovjek dijamantne volje smatra da je zdravstveno nesposoban za penziju.</p><p>On kani vladati Zagrebom i u sedmome mandatu, a tu bi mu želju mogla ispuniti samo oporba, i to ona od centra na lijevo, ako nastupi odvojeno, odnosno posvađano.</p><p>S proračunom od 200 milijardi kuna u ovih šest mandata i načinom na koji ga je Bandić koristio, izbore bi dobivao i Cezar iz Malnarove “Noćne more”. Premda iz ciklusa u ciklus dobiva sve manje glasova, uvijek može računati na stotinjak tisuća sljedbenika u prvom krugu. </p><p>U drugom krugu zadnji put, na izborima 2017., dobio je 147.000 glasova i pobijedio Anku Mrak Taritaš, koja je dobila 131.000. Bandiću, dakle, treba svaki peti glas u Zagrebu - on vlada s 20 posto biračkog tijela i 80 posto nedovoljno zainteresiranih za njegov odlazak. Sad se nada da će ta priča opet upaliti, a ključno bi bilo da SDP i Možemo ne idu zajedno. Izvori Jutarnjeg tvrde, međutim, da su njegovi protivnici bliže dogovoru nego svađi.</p><p>HDZ još nije istaknuo ime svoga kandidata, što je sramota za vladajuću stranku, ali čovjeka jednostavno nemaju. Damir Vanđelić, prvi čovjek obnove Zagreba, još nije spomenut službeno.</p><p>Desnica i desni centar također nemaju definirano ime. Kao mogući kandidat kotirao je Nino Raspudić, ali on je tu mogućnost u “Pressingu” na N1 čini se ipak otklonio razumnom tvrdnjom kako bi prvi čovjek Zagreba trebao imati upravno i administrativno iskustvo. </p><p>- Tu sada dolazimo do našeg problema - nastavlja naš sugovornik iz SDP-a, pa objašnjava: </p><p>- Ni Tomislav Tomašević nema takvo iskustvo. Nama bi trebao netko poput Ratka Čačića, netko tko zna voditi poslove, ima iskustva i ponešto osobina buldožera... U Zagrebu treba voditi obnovu, komunalije, vodovod, graditeljstvo... S Možemo je dodatni problem što su oni pokret a ne stranka. Najbolje bi bilo napraviti anketu pa vidjeti...</p><p>Zagrebačkoga gradonačelnika, tu je naš izvor u pravu, birat će građani Zagreba a ne stranačke koterije. Ne dogovori li se oporba o zajedničkom nastupu, postat će “igrač s klupe” Milana Bandića.</p><p>Za njega će biti svi oni koje je zaposlio, dao im novac, stan, posao, ugovor, najam, podnajam, kućicu, bundu, popravio cestu, put, cijev vodovoda ili bilo što drugo. Tu vojsku ne treba podcijeniti čak ni kad je vodi general pred penzijom.</p>