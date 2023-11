'Ako postoji veza Ministarstva, EPPO će to i dokazati. Spokojniji smo što slučaj provode oni'

Što se tiče tog postupka, obzirom da ga provodi europsko tužiteljstvo, onda smo nešto spokojniji u uvjerenju da će oni koji su krivi biti sankcionirani, a i da ništa neće biti prešućeno, sakriveno ili stavljeno u ladicu. Ako postoje veze između Ministarstva kulture i njihovih saznanja, siguran sam da će to europsko tužiteljstvo dokazati. Ako ne postoji, neće, kaže SDP-ov Arsen Bauk komentirajući uključivanje Ureda europskog tužitelja u provjeru Ministarstva kulture na čijem je čelu Nina Obuljen Koržinek.

Naime, ministrica je osobnom odlukom i bez javnog natječaja isplatila 19,1 milijun kuna s PDV-om iz Fonda solidarnosti Geodetskom fakultetu za dubinsko snimanje zgrada nakon velikih potresa koji su 2020. pogodili Hrvatsku, posao za koji su naposljetku s fakulteta angažirali privatne tvrtke, a koji je, piše Telegram, debelo preplaćen. EPPO je i to uključilo u svoju istragu u sklopu najnovijeg kaznenog postupka upravo pokrenutog protiv bivšeg dekana tog fakulteta Almina Đape, njegovog najbližeg suradnika, profesora Boška Pribičevića i još 27 osoba, koje se povezuje s izvlačenjem oko dva milijuna eura.

Dok je Obuljen Koržinek odmah nakon objave teksta stala pred medije i žestoko napala Telegram tvrdeći da maliciozno lažu, istražitelji su, ispostavilo se vrlo brzo nakon njenog ispada, rekonstruirali da je dio novca izvučen upravo iz projekta Ministarstva kulture.

Na činjenicu da je Ministarstvo isplatilo milijunski iznos fakultetu, a onda nije kontroliralo kako se taj novac troši, barem prema tvrdnjama ministrice koja kaže da ona nije znala za angažiranje podizvođača u vidu privatnih tvrtki, Bauk poručuje kako je sustav očito namjerno tako postavljen da oni na kraju mogu reći da ništa ne znaju.

- Činjenica je da je možda i prava namjera bila da se mehanizmi kontrole trošenja europskog novca ne uspostave kako bi se na neki način moglo lakše njih uklopiti u ovaj domaći način funkcioniranja, ali vidimo da za sada to ne uspijeva. To što ministarstva ne kontroliraju možda njima nije čudno jer je upravo sustav tako i postavljen da mogu reći da nisu kontrolirali, da ne znaju i da se izvuku iz priče koja je očito sumnjiva. A ako je sumnjiva europskom tužiteljstvu, trebala bi biti i Ministarstvu. To je modus operandi, čini mi se, u ovom trenutku. Oni prebace na javnu ustanovu, koja onda ima svoje poslove, a oni se izmaknu iz prvog fokusa. Čini mi se da je upravo tako sustav postavljen - kaže.

Ovu temu su u Saboru komentirali i svježi koalicijski partneri, čelnici Fokusa i Reformista. Radimir Čačić (Reformisti) iz svog ministarskog i građevinskog iskustva ističe kako se vrlo brzo moglo ustanoviti da Geodetski fakultet nema kapaciteta sam izvršiti posao za koji je novac dobio od Ministarstva kulture.

- Mi smo mala zemlja, što je i prednost i mana, u ovom slučaju je prednost jer se to može saznati, ako već ne znaš, u okviru jednog sata. Ako ništa drugo, nazoveš dvoje ljudi koji vladaju tom materijom i dobiješ informacije. Da, to je bilo moguće vrlo brzo ustanoviti, ali nije učinjeno. Da li namjerno ili ne, ja bih rekao namjerno - istaknuo je.

Za Davora Nađija, predsjednika Fokusa, kod HDZ-a ništa novo.

- A kada se pojavi europski tužitelj, znamo da to u pravilu baš i nije akcija "uhvati i pusti", kao što to bude kada to samo naš USKOK radi, nego da tu u pravilu stvarno ima podloge. Nažalost, HDZ je jednostavno zarobio ovo društvo i gdje god zagrebete takvo nešto se nađe, ta korupcija više nije iznenađenje, to je pravilo u našem javnom sektoru otkada je HDZ time zagospodario - kaže dodajući kako je Obuljen Koržinek već davno trebala otići s ministarske pozicije.

- Ministrica je trebala puno ranije otići kada gledamo zakone koji se donose iz njenog resora. Gušenje slobode govore i medija bi u bilo kojoj demokratskoj zemlji već trebali biti dovoljni razlozi za odlazak i bez sumnje na kriminal. Ovo samo još potvrđuje tu tezu da ministrica mora otići - zaključio je.