Ako se nešto ne poduzme, neće imati tko skrbiti o pacijentima

Medicinske sestre i tehničari ovih dana obilježavaju svoj dan s obzirom na to da je u nedjelju Međunarodni dan medicinskih sestara. Plaće su im godinama predstavljale izazov u smislu priznavanja njihovog rada u odnosu na njegovu zahtjevnost, ali im je nova uredba kojom su regulirana radna mjesta i koeficijenti za plaće u državnim i javnim službama donijela pozitivan iskorak. No iako su sad u malo boljoj financijskoj situaciji, to i dalje nije riješilo njihovo glavno nezadovoljstvo - preopterećenost poslom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.