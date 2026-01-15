Grbin, dakle, može pjevati Thompsona, ali mora voditi računa i o istarskom nasljeđu
Ako se Thompson oslanja na povijest, zašto ne bi i Istra?
Peđa Grbin u veselom je stanju prije 12 godina pjevao Marka Perkovića Thompsona na šanku pulskoga kluba, a sad kao gradonačelnik Pule zabranjuje Thompsonov koncert u pulskoj Areni. Zvuči kao licemjerje: građani Pule izabrali su ga za gradonačelnika nakon što je pjevao Thompsona, ako se toga itko više sjeća, a sad im ne dopušta da uživaju u Thompsonu.
