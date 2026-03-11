Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Dvije djevojčice iz Afrike, Machoura (12) i Kevine (7) koje su u subotu stigle u Zagreb kako bi započele liječenje nakon što su stradale u teškom požaru i zadobile opasne opekline, u srijedu idu na prvi pregled u Zaraznu. Časne sestre Ivančice Fulir i Dorotea Dundjer, koje su cijelo vrijeme skrbile o djevojčicama u Africi sad su nastavile brigu o njima u Zagrebu gdje ih je sve dočekala poznata hrvatska humanitarka Josipa Galić, koja je zajedno sa hrvatskom misionarkom Ivančicom Fulir pokrenula akciju dovođenja djevojčica na liječenje u Hrvatsku, u koju su se uključili građani s donacijama.

- Djevojčice još nisu bile u bolnici. U srijedu idu na Zaraznu kliniku gdje ih čekaju prvi pregledi. Moraju napraviti pripreme za pretrage, bit će natašte, a liječnici će im raditi ultrazvuk. Sa zdravstvenim timom na Rebru već je sve dogovoreno. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi trebalo ići na Rebro. Prije ulaska u sustav moraju napraviti određene testove na HIV, hepatitis i tuberkulozu. Ti nalazi moraju biti negativni kako bi mogle dalje u proces liječenja - ispričala je za 24sata Josipa Galić.

Ona je djevojčice dočekala na aerodromu i družile su se tijekom vikenda, obavile kupovinu, a djevojčice su, dodaje, sve promatrale s dozom i straha i razigranosti. Prvi put u životu susrele su se s modernim svijetom, a Josipa nam je opisala kako je to izgledalo.

- Djevojčice sam upoznala još u Africi i sad sam ih dočekala u zračnoj luci. U subotu smo bile u shoppingu. Na njima se vidi i znatiželja, ali i strah, jer im je sve novo. Dolaze iz potpuno drugačijeg okruženja i kulture, a sada su se odjednom našle usred modernog svijeta. Mnoge stvari su im prvi put u životu. Prvi put su se vozile liftom. Prvi put su jele sladoled. Prvi put su vidjele pokretne stepenice. To su još uvijek djeca koja ni ne razumiju u potpunosti što se zapravo događa - govori nam Josipa.

'Ljudi su nam govorili, čitali smo o curicama'

Zanimljivo im je bilo i što su im nepoznati ljudi prilazili i htjeli pomoći.

- Ljudi su nam prilazili, govorili: "Jao, čitali smo o curicama. Možemo li nekako pomoći? Možemo li im nešto kupiti?". Znali smo da je njihova priča izašla u javnost, ali nas je iznenadilo koliko nam je ljudi prilazilo. Neki su čak kupovali poklon bonove i pitali kako mogu pomoći - kaže nam Josipa.

Istovremeno kaže, djevojčice same nisu izrazile nikakve posebne želje.

- Kao i sva djeca, vesele se sitnicama, ali su dosta samozatajne. Kod mene su vidjele digitalni sat. Rekla sam im da ću im kupiti sat pa su si same izabrale digitalne satove u ljubičastoj boji. Zanimljivo je da nikada nisu išle u školu i zapravo ni ne znaju gledati na sat, no sve im je to posebno zanimljivo - dodaje.

U međuvremenu su, kaže nam, već naučile i nekoliko hrvatskih riječi: Dobro jutro, Dobra večer, pozdrav i Laku noć.

Pitali smo je kako su se priviknuli na našu prehranu.

- Naša hrana im je pomalo čudna. Probale su mahune, a najviše su im se svidjele prazne palačinke, iako ih nikada prije nisu jele, slatke su skroz - dodaje Josipa.

Tijekom boravka u Hrvatskoj curice su smještene u samostanu u Blaškovcu, kod Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, o njima kako smo rekli brinu hrvatske misionarke Ivančica Fulir i i Dorotea Dundjer, te Josipa.

Dvije djevojčice, sestrične su čiji je život obilježilo siromaštvo, nisu nikad išle u školu, a nedavno su teško stradale u velikom požaru kad su u Beninu prodavale švercani benzin iz Nigerije, u kojemu je treća djevojčica preminula.

Borba s birokracijom je bila dugotrajna, pa je prošlo više od dva mejseca da ih se uspije dovesti u Zagreb. Starija djevojčica ima ozbiljnu ranu na ramenu koja nikako ne zacjeljuje.

- Riječ je o praktički otvorenoj rani na koju utječu te sitne mikročestice prašine. Liječnici iz Hrvatske savjetovali su da se stavljaju vazelinske gaze i da se prije toga rana dezinficira - kaže nam Galić dodajući kako joj je sestra Ivančica rekla da su se bolovi ipak smanjili.

Brojni problemi zbog opeklina

Mlađa djevojčica ima znatno unakaženo lice kao posljedicu teškog požara.

- Ima problem sa zatvaranjem oka i usta. Kad spava, ne može zatvoriti usta pa ima i respiratorne probleme. Hrvatski liječnici savjetovali su antibiotsku mast i kapi za oko, što, prema njihovim riječima, pomaže. S liječnikom s Rebra redovito razmjenjuju e-mailove. Sestra Ivančica pita što je najbolje. Način na koji su ih njihovi lokalni liječnici tretirali, nažalost, nedostatani su i puno znači pomoć hrvatskog liječnika s Rebra - rekla nam je Galić.

Troškove liječenja zasad nije moguće procijeniti. Ne može se znati visina troškova dok ih liječnici ne pregledaju.

- Ministarstvo zdravstva me kontaktiralo kako bi se procijenili troškovi liječenja i operacija, uz mogućnost da se sredstva doniraju putem udruge, što se već i događa jer se građani masovno uključuju kako sam objavila broj računa Udruge za pomoć djeci Benina 'Anđeosko srce' - kaže nam Josipa. U ovakvom zdravstvenom stanju s ovako teškim opeklinama, dodaje, nemaju budućnost u Africi, ali dobile su je dolaskom u Hrvatsku.