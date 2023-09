Ako škola ne štiti svoje učenike od vršnjačkog nasilja, onda jako loše radi svoj posao

Maltretirali su ga, udarili nogom, poslije ga pratili i maltretirali i dalje po gradu. Ravnatelj te zagrebačke srednje škole, ali i policija, nemojmo se lagati, nisu odradili posao kako treba. Iako se radi o mladoj osobi koja se školuje po posebnom programu, znači dodatno je ranjiva, to nije spriječilo ni mlade nasilnike niti potaknulo one koji su ga trebali zaštititi. U petak su na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport izneseni porazni podaci o vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju mladih u Hrvatskoj. Međuvršnjačko nasilje najčešće je u osnovnim školama, 13% učenika pokazuje razinu rizičnog ponašanja, udvostručile su se prijave kriznih situacija u školama, dvostruko više djece u bolnicama je zbog emocionalnih problema i poremećaja u ponašanju. Sve su to statistike koje su zabilježili stručnjaci u policiji, Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Svi apeliraju na veću suradnju institucija. A to bi značilo da nema zataškavanja, nema “umanjivanja” događaja, optuživanja roditelja i žrtve da pretjeruju. Poslije tragedije u Beogradu su MUP, Ministarstvo obrazovanja i još nekoliko institucija hitno izradili protokole i smjernice za slučajeve nasilja i vršnjačkog nasilja u školama. Prema tim protokolima, škola, dakle ravnatelj/ravnateljica, dužna je prijaviti nasilje svim nadležnim institucijama. A nadležne institucije moraju reagirati već u prva dva dana. Zašto dio ravnatelja to očito zaboravlja? Ministarstvo mora ozbiljno reagirati - smijenjena ravnateljica u Karlovcu ne bi smjela ostati jedina smijenjena.