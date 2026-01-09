Ako sruše Vjesnik prije suđenja, kako će dokazati da su ga dva uhićena mladića zapalila?

Odabrana je tvrtka za pripremu projekta, rušenje ostatka Vjesnikovog nebodera i zbrinjavanje otpada nakon. Riječ je o tvrtki EURCO iz Vinkovaca s bogatom tradicijom rušenja građevina po državi, odradit će to sve za 5 milijuna eura u tri mjeseca. Slavonska avenija će postati prohodna u roku 30 dana, neće više biti opasnosti za ljude i sve će biti dobro. Ili ipak neće.

Pokretanje videa... 01:17 Vjesnik neće minirati, Bačić je otkrio kako će ga rušiti: 'Taj je posao vrijedan 5 milijuna eura' | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Naime, tako brzo rušenje bi moglo biti spriječeno kaznenim postupkom protiv dvojice mladića osumnjičenih za uzrokovanje požara, koji su trenutno u kućnom istražnom zatvoru. Kako je svima zabranjen ulazak u neboder zbog nestabilnosti konstrukcije i opasnosti od urušavanja, očevid je obavljen dronovima. To je potvrdio i sam ministar Bačić.

- Očevide je obavljen, da nije, ne bismo dobili zeleno svjetlo da krećemo u proces javne nabave i pronalaska izvođača radova za rušenje - rekao je.

Zagreb: Požar guta Vjesnikov neboder | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

No to nije dovoljno za dokazivanje da su njih dvojica zapalila Vjesnik. Za utvrđivanje uzroka požara, potrebni su i uzorci materijala na mjestu koje se smatra početnom točkom požara. Te uzorke potom analiziraju u Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ . Bez toga, DORH temelji slučaj na fotografijama i snimkama iz drona i svjedočenju troje maloljetnika koji su sami priznali da su u neboderu bili dulje vrijeme, pili i pušili. Zbog toga obrana može rušiti njihovu vjerodostojnost. Po Zakonu, obaveza Državnog odvjetništva je dokazati da su ljudi koje optuže krivi za ono što im se stavlja na teret izvan svake sumnje. Pitanje je mogu li to ako nema vještačenja koje će dokazati da je istina što govore svjedoci, odnosno da je dvojac palio kartone i da je tako požar krenuo. Obrana u tom slučaju može 'bušiti' hipotezu državnog odvjetništva legitimnim pitanjem: Ako ne znate kako je buknuo požar, kako znate da su oni krivi?

Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ako su pak uspjeli napraviti vještačenje, obrana ima pravo angažirati svoje vještake koji će napraviti isto. Ti vještaci trebaju imati pristup svim uzorcima i mjestu događaja. Sruši li se Vjesnik prije podizanja optužnice i početka procesa, to neće biti moguće. Pitali smo jednog od odvjetnika prvoosumnjičenog, Ivana Oreškovića, kakvi su im planovi.

- Ne smijem ulaziti u detalje, ali razmišljali smo o toj situaciji. Mi uvijek možemo zatražiti od suda posebnu mjeru kojim se rušenje onda ne može provesti dok se ne obave vještačenja. Ovako bi naši vještaci što vještačili, fotografije i snimke iz drona? No to je sad sve u formi teorije, ne mogu vam otkrivati detalje jer onda ulazim u detalje istrage, znate da je tajna - rekao nam je.

Zagreb: Privođenje osumnjičenog za požar u Vjesniku | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ako budu tražili takvu posebnu mjeru, sud ih može odbiti, no to obrani onda ostavlja manevarski prostor za rušenje potencijalne osuđujuće presude činjenicom da se mladićima uskratilo pravo na pravično suđenje, kao i pravo na očitovanje, odnosno sposobnost da se očituju na sve činjenice i dokaze iznesene protiv njih. Cijela stvar može do Ustavnog suda, a ako tako odluče i do Strasbourga.